Рэперу Тимати, который бросился на помощь Dj Smash, может вскоре понадобиться поддержка. Московская полиция возбудила в отношении него и Егора Крида административное дело.

Рэперу Тимати, который бросился на помощь Dj Smash, может вскоре понадобиться поддержка. Московская полиция возбудила в отношении него и Егора Крида административное дело.В ночь на 21-е июня на улице Большая Дмитровка артисты забрались на крышу своего внедорожника и устроили импровизированный концерт, на который потянулись сотни зевак. В результате движение на улице было полностью парализовано.Дело против Тимати и Крида решили завести, так как они не пришли к участковому, который вызвал их для дачи разъяснений.