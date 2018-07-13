Новые правила для микрофинансовых организаций. С 1 июля они должны полно и подробно информировать заемщика об условиях договора, не выдавать займы без проверки платежеспособности клиента. Через год микрофинансовые организации будут обязаны применять QR-код со ссылками на ресурсы в интернете, где содержится вся информация для клиента.

Новые правила для микрофинансовых организаций. С 1 июля они должны полно и подробно информировать заемщика об условиях договора, не выдавать займы без проверки платежеспособности клиента. Через год микрофинансовые организации будут обязаны применять QR-код со ссылками на ресурсы в интернете, где содержится вся информация для клиента. За последний год во Владимирской области заключено более 25 тысяч договоров с физическими и юридическими лицами на общую сумму более 369 миллионов рублей.