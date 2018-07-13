Документы проходят государственную экологическую экспертизу, сообщают в пресс-службе администрации

Документы проходят государственную экологическую экспертизу, сообщают в пресс-службе администрацииВ администрации Костромы прошли общественные обсуждения проекта благоустройства парка Берендеевка.Работы начались в прошлом году в ходе осуществления проекта «Формирование современной городской среды». Как сообщает городская администрация, участники получили подробное описание проекта, а также ответы на все интересующие вопросы.Все замечания, которые выделили костромичи во время предварительного обсуждения, были учтены. Основное - вынос автомобильной парковки из зоны благоустройства, обустройство тропинок и дорожек в обход существующих деревьев.Усовершенствованный проект одобрили большинством голосов. По словам Светланы Соловьевой, начальника Управления строительства и капитального ремонта, главная задача ремонтных групп - это завершение начатых работ в кратчайшие сроки и создание для костромичей хорошего парка.На данный момент в нем осталось заложить верхний слой асфальта, заасфальтировать пешеходные дорожки на площадках, смонтировать универсальную спортивную площадку и скейт-парк, установить наружное освещение, урны, скамейки и малые архитектурные формы.