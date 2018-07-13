Пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков прокомментировал информацию об обращении Людмилы Сенцовой к главе
государства с просьбой о помиловании ее осужденного сына, украинского режиссера.
По словам официального представителя Кремля, письмо пока не дошло адресату.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков прокомментировал информацию об обращении Людмилы Сенцовой к главе
государства с просьбой о помиловании ее осужденного сына, украинского режиссера.
По словам официального представителя Кремля, письмо пока не дошло адресату.
Песков отметил,
что согласно закону, к российскому лидеру с просьбой об освобождении должен
обратиться сам Олег Сенцов. При этом он добавил, что, когда письмо от матери террориста дойдет,
оно будет рассмотрено.
При этом Дмитрий
Песков добавил, что конкретных
сроков в этом отношении нет. "Случай достаточно резонансный. Он достаточно
понятный с точки зрения вердикта суда. С точки зрения признания
виновным, причем по очень тяжким обвинениям", — приводит слова
пресс-секретаря президента
Ранее
мать осужденного в России режиссера в день его рождения написала
письмо Владимиру Путину с просьбой сжалиться над сыном. Женщина попросила главу государства "проявить
милосердие" и "не губить его жизнь и жизнь его близких". Людмила Сенцова подчеркнула, что реализовать план сын не
успел.
Напомним, что режиссер был
задержан в мае 2014 года по обвинению в поджоге и подготовке теракта в Крыму.
По версии следствия, вместе с подельниками он планировал взорвать несколько
объектов в Симферополе. В свою очередь Олег Сенцов вину отрицает. В 2015 году его
приговорили к 20 годам колонии строгого режима.