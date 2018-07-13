Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обращении Людмилы Сенцовой к главе государства с просьбой о помиловании ее осужденного сына, украинского режиссера. По словам официального представителя Кремля, письмо пока не дошло адресату.

Пресс-секретарь президента России ДмитрийПесков прокомментировал информацию об обращении Людмилы Сенцовой к главегосударства с просьбой о помиловании ее осужденного сына, украинского режиссера.По словам официального представителя Кремля, письмо пока не дошло адресату.Песков отметил,что согласно закону, к российскому лидеру с просьбой об освобождении долженобратиться сам Олег Сенцов. При этом он добавил, что, когда письмо от матери террориста дойдет,оно будет рассмотрено.При этом ДмитрийПесков добавил, что конкретныхсроков в этом отношении нет. "Случай достаточно резонансный. Он достаточнопонятный с точки зрения вердикта суда. С точки зрения признаниявиновным, причем по очень тяжким обвинениям", — приводит словапресс-секретаря президентаРанеемать осужденного в России режиссера в день его рождения написалаписьмо Владимиру Путину с просьбой сжалиться над сыном. Женщина попросила главу государства "проявитьмилосердие" и "не губить его жизнь и жизнь его близких". Людмила Сенцова подчеркнула, что реализовать план сын неуспел.Напомним, что режиссер былзадержан в мае 2014 года по обвинению в поджоге и подготовке теракта в Крыму.По версии следствия, вместе с подельниками он планировал взорвать несколькообъектов в Симферополе. В свою очередь Олег Сенцов вину отрицает. В 2015 году егоприговорили к 20 годам колонии строгого режима.