Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, какие финансовые убытки понесла Незалежная из-за Крымского моста. По его словам, в этом году страна потеряла минимум полмиллиарда гривен.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, какие финансовые убытки понесла Незалежная из-за Крымского моста. По его словам, в этом году страна потеряла минимум полмиллиарда гривен.Омелян пояснил, что это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска. Он добавил, что этих потерь будет гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самых судовладельцев и бизнеса. "Я думаю, что это на миллиарды, и, возможно, даже не гривен", – заявил он.По мнению министра. сейчас больше вреда экономике Украины наносит то, что мост ограничивает проходимость судов. Это, в свою очередь, снижает экономическую привлекательность Мариупольского и Бердянского портов. Кроме того Омелян указал на то, что есть существенная угроза закрытия прохода судов через Керченский пролив, передает "Радио Свобода".Информация дополняется.