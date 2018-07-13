В шумиху с Константином Хабенским и Эвелиной Бледанс вмешался эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он сообщил, что сам видел, как Хабенский фотографировался с посторонними детьми.

В шумиху с Константином Хабенским и Эвелиной Бледанс вмешался эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он сообщил, что сам видел, как Хабенский фотографировался с посторонними детьми.Все началось с того, что на своей страничке в Instagram Эвелина Бледанс сообщила, что вместе с сыном Семеном, у которого синдром Дауна, встретила актера Константина Хабенского и попросила его сфотографироваться с наследником, но тот отказался.Артистка была возмущена. "Личное пространство – да! Фотографии с толпой – сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться – нет!!!!! Я видела как мои подруги актрисы отказываются фоткаться, когда они не в макияже и даже это меня удивляло... а тут.... Простите Константин Юрьевич, не поняла... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бледанс.Однако реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Многие раскритиковали саму Эвелину, в результате, той даже пришлось удалить пост. Однако журналисты ухватились за историю, и она получила резонанс. Бледанс дала несколько интервью, в которых объяснила, что не хотела никого обидеть и сама ни на кого не обижена."Я не хотела использовать Хабенского как обезьянку для фотографии с сыном. Просто, понимаете, чем больше серьезных, значимых людей будет рядом с Семеном даже на фото, тем яснее будет становиться то, что такие дети являются полноценными членами общества. Что они общаются", – говорила Бледанс.По ее словам, когда она просила Хабенского сняться с ее сыном, тот якобы ответил, что с детьми не фотографируется. Однако у эксперта Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна другое мнение относительно заявления артиста."В этом году я лично видел как на открытии памятника Александру Печерскому наш любимый артист с удовольствием фотографировался с группой детей из гимназии. Я далек от мысли, что с каждым из них он лично хорошо знаком. Никогда бы не подумал, что Хабенский, который ежедневно спасает больных детей может отказать ребенку с синдромом Дауна в совместном фото. Быть может у него есть какая-то личная неприязнь к Эвелине, но ребенок тут точно не при чем", – в эксклюзивном интервью Dni.ru сказал Манукян.Эксперт признался, что шокирован историей. "Думаю, что Константину Юрьевичу следует исправить эту оплошность, найти Эвелину с ребенком и сделать совместное фото с ними. Это будет правильно", – высказал мнение специалист.