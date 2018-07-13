Московский Мультимедиа Арт Музей, компания Норникель и Красноярский государственный художественный музей имени Сурикова представили выставку История России в фотографиях. Норильск, приуроченную к 65-летию города Норильска и дню компании, который Норникель отметит 15 июля. Экспозицию привезли в Красноярск.

Красноярский край и компанию "Норикель" связывает не только горно-металлургическая промышленность. Компания реализует множество интересных проектов в крае: экологических, спортивных и социальных.Так, в 2018 году Московский Мультимедиа Арт Музей, компания "Норникель" и Красноярский государственный художественный музей имени Сурикова представили выставку "История России в фотографиях. Норильск", приуроченную к 65-летию города Норильска и дню компании, который "Норникель" отметит 15 июля. Экспозицию привезли в Красноярск в качестве подарка для жителей края.Статс-секретарь, вице-президент "Норникеля" по взаимодействию с органами власти и управления Владислав Гасумянов рассказал о значимости выставки для Красноярска: "Сегодня "Норникель" привнес кусочек высокой культуры, постарался приобщить народ к истокам. Мы не можем смотреть вперед, если мы не знаем свою историю. Не случайно историю называют "зеркалом заднего вида" в автомобиле: для того, чтобы ехать вперед, нужно обязательно посмотреть в это "зеркало". Открывшаяся выставка, в первую очередь, дает нам возможность окунуться в свою историю, посмотреть на нее, и уверенно двигаться вперед. Также я хочу сказать, что Московский Мультимедиа Арт Музей – это один из известнейших музеев, и когда такой всемирно известный музей приходит в город, я думаю, что у каждого появится потребность быть сопричастным: прийти, посмотреть и в своей личной биографии записать: "Я это видел, я это знаю".Архивные снимки Норильска и подземных работ в шахтах северного города, уникальные кадры военной истории Норильского комбината, а также взгляд на современное Заполярье. Всего на выставке представлено около 149 работ.Ольга Нестерцева, заместитель директора Мультимедиа Арт Музея подтверждает: "Сейчас в Красноярск приехали материалы, которые нигде никогда не публиковались. Это архивные снимки из альбомов НКВД, хранящиеся в Государственном архиве РФ, а также фотографии из нашей собственной коллекции и снимки, сделанные специально молодыми московскими фотографами Григорием Ярошенко и Иваном Михайловым для этого проекта".С 13 июля все желающие смогут проследить историю зарождения и развития уникального промышленного города, расположенного в трехстах километрах от Полярного круга, и насладиться работами известных мастеров советского и современного фоторепортажа."Вещи, которые сегодня демонстрируются нашими партнерами – это столичная "фишка", — сказал на открытии выставки мэр Красноярска Сергей Еремин. — И я очень рад, что именно в юбилейный год Красноярска компания "Норникель" сделала нам такой шикарный подарок".Выставка "История России в фотографиях. Норильск" пройдет в Красноярском государственном художественном музее имени Сурикова до 5 августа 2018 года и подарит, уверены организаторы, много впечатлений всем красноярцам.