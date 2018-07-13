В Сети опубликовано прошение Людмилы Сенцовой о помиловании ее сына, осужденного в России за подготовку террористических актов на территории Крыма. По словам женщины, семья украинского режиссера ждет его дома.
В Сети опубликовано прошение Людмилы Сенцовой о помиловании ее сына, осужденного в России за подготовку террористических актов на территории Крыма. По словам женщины, семья украинского режиссера "ждет его дома".
Людмила Сенцова заявила, что и сама не готова убеждать российского президента в невиновности сына. В прошении она изложила собственную оценкой событий, отметив, что знает Олега "как мирного гражданина и человека".
Кроме того, женщина подчеркнула, что свой план сын реализовать не успел. "Просто скажу, что он никого не убивал
",
– говорится в прошении, опубликованном на сайте "Эха Москвы".
Мать осужденного отметила, что дети ее сына "не будут счастливы без отца". "Прошу Вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова",
– резюмировала женщина.
Напомним, что режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года по обвинению в поджоге, а также в подготовке теракта в Крыму. По версии следствия, он и его подельники планировали взорвать несколько объектов в Симферополе.
Позже сообщалось, что у режиссера была найдена взрывчатка. Сенцов, в свою очередь, свою вину отрицает. В 2015 годe его приговорили к 20 годам строгого режима.