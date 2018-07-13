Российские врачи рассказали о влиянии этого
астрономического явления на здоровье человека. Особенно внимательными к своему
самочувствию в этот период нужно быть людям с хроническими заболеваниями.
Российские врачи рассказали о влиянии этого
астрономического явления на здоровье человека. Особенно внимательными к своему
самочувствию в этот период нужно быть людям с хроническими заболеваниями.
13 июля в 06:02 мск произошло частичное затмение Солнца, при котором Луна закрыла
одну треть светила. Полюбоваться
этим зрелищем на территории нашей страны не удалось. Наблюдать его смогли лишь жители
Тасмании, южной части Австралии и восточной части Антарктиды.
По словам специалистов, солнечное затмение действительно оказывает
влияние на здоровье. Это касается тех, у кого есть хронические заболевания. "Они чувствуют
и слабость, и усталость, потому что для них не хватает
ультрафиолета, который их поддерживает в жизни… Особенно это гипертоники,
гипотоники", – цитирует врача-терапевта
Людмилу Лапу РИА Новости.
По ее словам, во время
затмения людям с хроническими заболеваниями нужно своевременно принять
лекарства, которые им назначил доктор, чтобы стабилизировать состояние. При
этом, по словам врача-психиатра, психотерапевта Павла
Бесчастнова, это астрономическое явление никак не сказывается
на психическом здоровье.
Известно, что солнечное затмение
ранее связывали с психическим состоянием и здоровьем человека. Якобы, людям с
подобными заболеваниями в данный период становится хуже. "Только стереотипы и заблуждения
в этой сфере могут влиять на человека", – развенчал
расхожий миф Бесчастнов.