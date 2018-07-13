Российские врачи рассказали о влиянии этого астрономического явления на здоровье человека. Особенно внимательными к своему самочувствию в этот период нужно быть людям с хроническими заболеваниями.

Российские врачи рассказали о влиянии этогоастрономического явления на здоровье человека. Особенно внимательными к своемусамочувствию в этот период нужно быть людям с хроническими заболеваниями.13 июля в 06:02 мск произошло частичное затмение Солнца, при котором Луна закрылаодну треть светила. Полюбоватьсяэтим зрелищем на территории нашей страны не удалось. Наблюдать его смогли лишь жителиТасмании, южной части Австралии и восточной части Антарктиды.По словам специалистов, солнечное затмение действительно оказываетвлияние на здоровье. Это касается тех, у кого есть хронические заболевания. "Они чувствуюти слабость, и усталость, потому что для них не хватаетультрафиолета, который их поддерживает в жизни… Особенно это гипертоники,гипотоники", – цитирует врача-терапевтаЛюдмилу Лапу РИА Новости.По ее словам, во времязатмения людям с хроническими заболеваниями нужно своевременно принятьлекарства, которые им назначил доктор, чтобы стабилизировать состояние. Приэтом, по словам врача-психиатра, психотерапевта ПавлаБесчастнова, это астрономическое явление никак не сказываетсяна психическом здоровье.Известно, что солнечное затмениеранее связывали с психическим состоянием и здоровьем человека. Якобы, людям сподобными заболеваниями в данный период становится хуже. "Только стереотипы и заблужденияв этой сфере могут влиять на человека", – развенчалрасхожий миф Бесчастнов.