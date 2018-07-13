Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 16 июля в Хельсинки.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 16 июля в Хельсинки. Об этом она заявила в ходе совместной с Трампом пресс-конференции, передает "Интерфакс".При этом Мэй отметила, что выступает за диалог с Россией "с позиции силы и единства". Великобритания, по ее словам, продолжит "сдерживать всю активность, цель которой – подорвать наши демократии".Мэй также рассказала, что поблагодарила Трампа за поддержку после новостей о применении нервнопаралитического вещества в Солсбери.