Жена подмосковного бизнесмена Николая Бабина Ольга осталась ни с чем после того, как в жизни Николая появилась молодая любовница из Мордовии. За 30 лет брака супруги нажили многомиллионное состояние: дома, земельные участки, собственные пруды, автопарки и торговый центр. Не захотев мириться с изменами мужа, Ольга подала на развод. О своей ситуации она рассказала в программе Прямой эфир.

Жена подмосковного бизнесмена Николая Бабина Ольга осталась ни с чем после того, как в жизни Николая появилась молодая любовница из Мордовии. За 30 лет брака супруги нажили многомиллионное состояние: дома, земельные участки, собственные пруды, автопарки и торговый центр. Не захотев мириться с изменами мужа, Ольга подала на развод.В результате ее изгнали даже из собственного дома. Неожиданно всплыли долговые расписки Николая Бабина почти на миллион долларов, которые сейчас должна будет выплачивать Ольга. Однако женщина не собирается опускать руки в борьбе за семейное состояние. О своей ситуации она рассказала в программе "Прямой эфир".Ольга познакомилась с 27-летним Николаем в 19 лет. В 1986 году родился сын. Денег семье не хватало — экономили даже на еде. В 1994 году простой водитель Николай стал заниматься бизнесом. Супруги начинали с нуля, Ольга работала бухгалтером, всегда помогала мужу и является совладелицей всего имущества. Муж всегда говорил, что оставит все сыну — Кириллу.Кирилл Бабин первым узнал, что у отца есть молодая любовница. Позже об этом стало известно и его матери. Николай убедил жену не уходить от него, а вскоре подал на развод сам. Ольга судится с неверным мужем уже третий год, а живет у сына, куда переехала с тремя чемоданами.Сосед Бабиных Юрий Байков знаком с супругами уже восемнадцать лет. "Была прекрасная семья, жили дружно, вместе веселились, вместе встречали гостей. А потом что-то произошло. Николай стал отдаляться, может, его мордовские шаманы окрутили или у него пошел процесс омоложения. Он изменился, перестал появляться, а потом заочно развелся с Ольгой", – рассказал друг семьи.По словам ведущего программы Андрея Малахова, Юрий – один из самых смелых соседей Николая. Остальные просто отказались от эфира, так как боятся бизнесмена Бабина.Адвокат Николая Бабина Алексей Шумилин тоже пришел в студию программы. По его мнению, все обвинения Ольги — совершенно необоснованные, а Николай всегда был готов на раздел имущества.Решение суда действительно существует, но только на бумаге. Ольга до сих пор ничем не может пользоваться. Да и денег у нее нет, чтобы все содержать.Николай Бабин по телефону сказал, что предлагал разойтись мирно еще два года назад. Он давно живет с другой женщиной, с которой решил расписаться, поэтому и попросил официального развода. Он предложил отдать и фирму, и магазин жене. А Ольга захотела раздела всего имущества. Тогда Николай и подал в суд, чтобы долги тоже поделили пополам."Сейчас все суды прошли у нас, поделено все пополам, несколько десятков миллионов у нее имущество. Обеспечена, живет с сыном в огромном доме, даже четыре дома на участке: 400 квадратных метров дом, 160 квадратных метров – дом гостевой, теплый круглогодичный бассейн – 90 квадратных метров, баня и охранный домик. Все у нее есть, ездит на машине новой, на RAV-4. Она даже в суд приходила с четырьмя адвокатами", – перечислил Николай богатства бывшей жены. А в заключение добавил, что Ольга, скорее всего, не в своем уме.Михаил Полицеймако считает, что Ольга как русская женщина продолжает жить эмоциями, а ей нужен дорогой адвокат. "Если у нее нет денег на профессионала, она должна обратиться за помощью к сыну. Тут чистая коррупция, все подделано", – считает актер.Актриса Рада Радова в семейном конфликте заняла сторону Николая. "Я ему верю. Ольга, согласившись на мировое соглашение, знала, на что шла. Она может продать свою часть, ей даже не нужно никого спрашивать", – говорит она.Почему Николай переписал все на подставное лицо? Откуда взялись долговые расписки? И на чьей стороне 32-летний сын Бабиных? Почему он не пришел в студию Андрея Малахова, чтобы поддержать мать? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".