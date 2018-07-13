Вопрос обманутых дольщиков должен быть решен к 2023-2024 годам, рассказал в интервью Российской газете министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

На сегодняшний день в стране насчитывается 842 проблемных объекта, в реестр пострадавших граждан включено 30 633 человека. У каждого региона есть предложения по решению вопроса с обманутыми дольщиками на своей территории, пояснил министр.Однако Минстрой продолжает выявлять проблемные дома, которых нет в дорожных картах регионов, причем это не новые обманутые дольщики, а те, кто стал ими еще несколько лет назад, но не был включен в реестр."Их дома не были признаны проблемными. К сожалению, мы можем получить прирост по мере того, как будут оцифрованы все дома", - отметил Якушев.