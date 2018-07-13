Малоизвестное заболевание, передающееся
половым путем, может превратиться в супербактерию. Недуг устойчив к антибиотикам и часто протекает бессимптомно.
Малоизвестное заболевание, передающееся
половым путем, может превратиться в супербактерию. Недуг устойчив к антибиотикам и часто протекает бессимптомно.
Новая проблема имеет название микоплазмоз (Mycoplasma
genitalium). Выявить его весьма непросто – его часто путают с хламидиозом, либо
не замечают вообще.
У мужчин эта бактерия вызывает боли при мочеиспускании и
выделения из половых органов. Женщины ощущают рези внизу живота, также у
представительниц прекрасного пола появляются воспаление репродуктивных органов,
лихорадка и кровотечение. Если вовремя не обратиться к врачу, промедление
грозит бесплодием.
Исследователи выделили группу риска – те, кто имеет свыше
четырех половых партнеров в год. Презервативы могут предотвратить
передачу этой инфекции.
"Пришло время, чтобы общественность узнала об
урогенитальном микоплазмозе", – заявил представитель Британской ассоциации
сексуального здоровья и ВИЧ доктор Питер Гринхауз. Врач отметил в своем
сообщении, что эффективность лечения микоплазмоза антибиотиками падает по всему
миру, так как вирус мутирует и становится более стойким к терапии, сообщает "Би-би-си Украина".
Добавим, ранее Dni.Ru сообщали о предупреждении Всемирной
организации здравоохранения: несколько видов бактерий гонореи стали плохо
реагировать на антибиотики. Сообщается, что недавно в Великобритании был
зафиксирован первый случай гонореи, когда болезнь вообще не среагировала на
лекарства. Медик выписал пациенту несколько антибиотиков, затем отправил его
анализы в специальную лабораторию, где подтвердили: это новый вид гонореи, с
которым привычные лекарства не справятся.