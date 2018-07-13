Малоизвестное заболевание, передающееся половым путем, может превратиться в супербактерию. Недуг устойчив к антибиотикам и часто протекает бессимптомно.

Малоизвестное заболевание, передающеесяполовым путем, может превратиться в супербактерию. Недуг устойчив к антибиотикам и часто протекает бессимптомно.Новая проблема имеет название микоплазмоз (Mycoplasmagenitalium). Выявить его весьма непросто – его часто путают с хламидиозом, либоне замечают вообще.У мужчин эта бактерия вызывает боли при мочеиспускании ивыделения из половых органов. Женщины ощущают рези внизу живота, также упредставительниц прекрасного пола появляются воспаление репродуктивных органов,лихорадка и кровотечение. Если вовремя не обратиться к врачу, промедлениегрозит бесплодием.Исследователи выделили группу риска – те, кто имеет свышечетырех половых партнеров в год. Презервативы могут предотвратитьпередачу этой инфекции."Пришло время, чтобы общественность узнала обурогенитальном микоплазмозе", – заявил представитель Британской ассоциациисексуального здоровья и ВИЧ доктор Питер Гринхауз. Врач отметил в своемсообщении, что эффективность лечения микоплазмоза антибиотиками падает по всемумиру, так как вирус мутирует и становится более стойким к терапии, сообщает "Би-би-си Украина".Добавим, ранее Dni.Ru сообщали о предупреждении Всемирнойорганизации здравоохранения: несколько видов бактерий гонореи стали плохореагировать на антибиотики. Сообщается, что недавно в Великобритании былзафиксирован первый случай гонореи, когда болезнь вообще не среагировала налекарства. Медик выписал пациенту несколько антибиотиков, затем отправил егоанализы в специальную лабораторию, где подтвердили: это новый вид гонореи, скоторым привычные лекарства не справятся.