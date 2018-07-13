О чем же в итоге договорятся
Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки 16 июля? Какие только версии и
домыслы не высказывались в последние дни. Очевидно одно – сам факт этой
встречи говорит о том, что лидеры двух сверхдержав сделали шаг навстречу друг
другу и, возможно, смогут изменить мир к лучшему.
О чем же в итоге договорятся
Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки 16 июля? Какие только версии и
домыслы не высказывались в последние дни. Очевидно одно – сам факт этой
встречи говорит о том, что лидеры двух сверхдержав сделали шаг навстречу друг
другу и, возможно, смогут изменить мир к лучшему.
То, что на планете
неспокойно, никто, наверное, не отрицает. Сирия, Украина, наплыв мигрантов в
Европе… А есть еще нерешенные проблемы с Ираном и его ядерной программой;
Афганистан, погрязший в гражданской войне; неурегулированный до сих пор арабо-израильский
конфликт и много чего еще.
Разрешение львиной доли всех
мировых политических и экономических
кризисов зависит от двух сверхдержав, у которых в любой части света есть
свои интересы. Там, где они пересекаются, как правило, становится горячо.
Охладить пыл конфликтующих
сторон и тем самым спасти, может быть, жизни людей или умирающую экономику могут
исключительно Москва и Вашингтон. Но в последнее время амбиции Белого дома взыграли: еще в своей иннаугурационной речи Дональд Трамп дал понять всему
миру, что Америка для него превыше всего.
После этого Трамп пару раз
встретился с Путиным, но в мире с тех пор стало только тревожнее. Возможно,
сейчас настало время расставить все точки над i, разграничив, наконец, зоны
интересов Кремля и Белого дома.
Самой важной проблемой для всего
мира почему-то стал Крым, четыре года назад вернувшийся в родную гавань. После
воссоединения республики с Россией против нас была объявлена экономическая и
политическая война – все новые пакеты санкций штампуются чуть ли не каждый
месяц. Причем их инициатором и вдохновителем выступают США, а Европа лишь подхватывает
антироссийские настроения Вашингтона.
Но вот что интересно: за
месяц до встречи с Путиным американский президент, отвечая на вопрос о признании
Крыма российским, сказал многозначительное "посмотрим". Наблюдатели
сразу же решили, что час икс настал: США, наконец, признают очевидное, а вслед
за ними это сделает весь остальной мир.
Но
вот незадача! Накануне, 12 июля, то есть за четыре дня до встречи с Владимиром Путиным
американский президент дал понять, что еще поторгуется по этому поводу с
Кремлем. На саммите НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что ему не нравится ситуация
вокруг Крыма, и тут же свалил вину на своего предшественника. "Задолго до
того, как я пришел, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его
смену, а не в мою", – сказал президент.
"Позволил
бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его
решение. Что случится с Крымом дальше, я не могу вам сказать", – поставил
многоточие Трамп.
Тем временем
в иностранной прессе появилась информация о большой сделке, которая якобы
готовится к встрече Трампа с Путиным и которая серьезно поменяет расстановку
сил во всем мире. Речь идет об обмене Украины на Сирию, а точнее о передаче
России карт-бланша на урегулирование ситуации в арабской республике. Взамен Запад
снимет с Москвы санкции, введенные из-за ситуации с Крымом.
Так ли это
на самом деле, мы узнаем совсем скоро. До встречи двух президентов остаются
считаные дни. Саммит пройдет 16 июля в столице Финляндии. На отеле, где
остановится Трамп, уже красуется баннер Na zdorovie!