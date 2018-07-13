О чем же в итоге договорятся Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки 16 июля? Какие только версии и домыслы не высказывались в последние дни. Очевидно одно – сам факт этой встречи говорит о том, что лидеры двух сверхдержав сделали шаг навстречу друг другу и, возможно, смогут изменить мир к лучшему.

О чем же в итоге договорятсяВладимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки 16 июля? Какие только версии идомыслы не высказывались в последние дни. Очевидно одно – сам факт этойвстречи говорит о том, что лидеры двух сверхдержав сделали шаг навстречу другдругу и, возможно, смогут изменить мир к лучшему.То, что на планетенеспокойно, никто, наверное, не отрицает. Сирия, Украина, наплыв мигрантов вЕвропе… А есть еще нерешенные проблемы с Ираном и его ядерной программой;Афганистан, погрязший в гражданской войне; неурегулированный до сих пор арабо-израильскийконфликт и много чего еще.Разрешение львиной доли всехмировых политических и экономическихкризисов зависит от двух сверхдержав, у которых в любой части света естьсвои интересы. Там, где они пересекаются, как правило, становится горячо.Охладить пыл конфликтующихсторон и тем самым спасти, может быть, жизни людей или умирающую экономику могутисключительно Москва и Вашингтон. Но в последнее время амбиции Белого дома взыграли: еще в своей иннаугурационной речи Дональд Трамп дал понять всемумиру, что Америка для него превыше всего.После этого Трамп пару развстретился с Путиным, но в мире с тех пор стало только тревожнее. Возможно,сейчас настало время расставить все точки над i, разграничив, наконец, зоныинтересов Кремля и Белого дома.Самой важной проблемой для всегомира почему-то стал Крым, четыре года назад вернувшийся в родную гавань. Послевоссоединения республики с Россией против нас была объявлена экономическая иполитическая война – все новые пакеты санкций штампуются чуть ли не каждыймесяц. Причем их инициатором и вдохновителем выступают США, а Европа лишь подхватываетантироссийские настроения Вашингтона.Но вот что интересно: замесяц до встречи с Путиным американский президент, отвечая на вопрос о признанииКрыма российским, сказал многозначительное "посмотрим". Наблюдателисразу же решили, что час икс настал: США, наконец, признают очевидное, а вследза ними это сделает весь остальной мир.Новот незадача! Накануне, 12 июля, то есть за четыре дня до встречи с Владимиром Путинымамериканский президент дал понять, что еще поторгуется по этому поводу сКремлем. На саммите НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что ему не нравится ситуациявокруг Крыма, и тут же свалил вину на своего предшественника. "Задолго дотого, как я пришел, президент Обама позволил этому случиться. Это было в егосмену, а не в мою", – сказал президент."Позволилбы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было егорешение. Что случится с Крымом дальше, я не могу вам сказать", – поставилмноготочие Трамп.Тем временемв иностранной прессе появилась информация о большой сделке, которая якобыготовится к встрече Трампа с Путиным и которая серьезно поменяет расстановкусил во всем мире. Речь идет об обмене Украины на Сирию, а точнее о передачеРоссии карт-бланша на урегулирование ситуации в арабской республике. Взамен Западснимет с Москвы санкции, введенные из-за ситуации с Крымом.Так ли этона самом деле, мы узнаем совсем скоро. До встречи двух президентов остаютсясчитаные дни. Саммит пройдет 16 июля в столице Финляндии. На отеле, гдеостановится Трамп, уже красуется баннер Na zdorovie!