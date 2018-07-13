28 июля в рамках V юбилейного фестиваля World Jazz Festival на сцене Дома Конгрессов в Риге выступят пианист Мишель Легран и саксофонист Игорь Бутман вместе со своим оркестром.

28 июля в рамках V юбилейного фестиваля World Jazz Festival на сцене Дома Конгрессов в Риге выступят пианист Мишель Легран и саксофонист Игорь Бутман вместе со своим оркестром."Команда World Jazz Festival весьма требовательно и щепетильно следят за соблюдением высокого уровня качества реализации нашего проекта: так, чтобы все соответствовало четкому плану и хорошей атмосфере самого мероприятия", — рассказывает организатор и основатель фестиваля, композитор Аркадий Укупник.Мишель Легран — обладатель высших наград в области кино и музыкальной индустрии: 6 "Оскаров", 7 "Грэмми", 13 номинаций на "Оскар", 8 номинаций на "Золотой Глобус", 3 номинации на французскую национальную премию "Сезар", лауреат премий "БАФТА" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, обладатель приза "Бенуа танца" в области балетной хореографии.За 18 лет существования Оркестр Игоря Бутмана (ныне Московский джазовый оркестр) объездил с гастролями сотни городов различных стран мира, неоднократно выступал в Карнеги-холле, Линкольн-центре, легендарном джазовом клубе Birdland.Президент США Билл Клинтон в книге "Моя жизнь" написал: "В финале на сцене, погруженной во тьму, играл мой самый любимый из ныне живущих джазовых тенор-саксофонистов — Игорь Бутман. Джон Подеста, который любил джаз не меньше, чем я, признал, что никогда не слышал лучшего исполнения вживую".Пятый юбилейный World Jazz Festival пройдет в Риге с 26 июля по 28 июля. Помимо Мишеля Леграна и Игоря Бутмана, в рамках юбилея фестиваля выступит легендарная саксофонистка Кэнди Далфер, британский соул певец Тони Морель, польская вокалистка Анна Мария Йопек, пианист Олег Аккуратов и многие другие музыканты.