Столичные
школьники стали победителями 59-ой Международной математической олимпиады в
Румынии. Егор Рябов и
Артур Герасименко завоевали золото, а в неофициальном командном зачете наша сборная
– на втором месте.
Столичные
школьники стали победителями 59-ой Международной математической олимпиады в
Румынии. Егор Рябов и
Артур Герасименко завоевали золото, а в неофициальном командном зачете наша сборная
– на втором месте.
Всего в копилке национальной сборной шесть медалей: пять золотых и одна
серебряная. Успех сборной России на
Международной математической олимпиаде стал результатом совместной работы
объединенного тренерского штаба, в состав которого вошли лучшие педагоги из Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов.
Подготовка к важному международному соревнованию
шла в течение года. "Весь год мы работали большой
командой, изменили систему подготовки и отбора. Стали давать заочные
задания, увеличили количество занятий на сборах. Наши тренеры принимали участие
в региональных сборах. Нам помогали много людей и организаций: московский Центр
педагогического мастерства, Образовательный центр "Сириус", Президентский лицей
№239 города Санкт-Петербурга", – рассказал тренер сборной России по математике
Кирилл Сухов.
Российских
школьников поздравила министр просвещения Ольга Васильева. Она заявила, что
результат нашей команды подчеркивает статус России как великой математической
державы.
Олимпиада проходила с 3 по 14 июля в
румынском городе Клуж-Напока. Всего
в состязании участвовали 116 команд со всего мира.