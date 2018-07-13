Столичные школьники стали победителями 59-ой Международной математической олимпиады в Румынии. Егор Рябов и Артур Герасименко завоевали золото, а в неофициальном командном зачете наша сборная – на втором месте.

Столичныешкольники стали победителями 59-ой Международной математической олимпиады вРумынии. Егор Рябов иАртур Герасименко завоевали золото, а в неофициальном командном зачете наша сборная– на втором месте.Всего в копилке национальной сборной шесть медалей: пять золотых и однасеребряная. Успех сборной России наМеждународной математической олимпиаде стал результатом совместной работыобъединенного тренерского штаба, в состав которого вошли лучшие педагоги из Москвы,Санкт-Петербурга и других городов.Подготовка к важному международному соревнованиюшла в течение года. "Весь год мы работали большойкомандой, изменили систему подготовки и отбора. Стали давать заочныезадания, увеличили количество занятий на сборах. Наши тренеры принимали участиев региональных сборах. Нам помогали много людей и организаций: московский Центрпедагогического мастерства, Образовательный центр "Сириус", Президентский лицей№239 города Санкт-Петербурга", – рассказал тренер сборной России по математикеКирилл Сухов.Российскихшкольников поздравила министр просвещения Ольга Васильева. Она заявила, чторезультат нашей команды подчеркивает статус России как великой математическойдержавы.Олимпиада проходила с 3 по 14 июля врумынском городе Клуж-Напока. Всегов состязании участвовали 116 команд со всего мира.