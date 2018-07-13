На чем ездили москвичи в середине прошлого века? Кто лучше выполняет трюки на мотоцикле - сотрудники ГИБДД или спортсмены-фристайлеры? Московские парки приглашают горожан на День столичного транспорта. А можно поближе познакомиться с культурой Франции как раз накануне финала чемпионата мира по футболу с участием ее сборной.

На чем ездили москвичи в середине прошлого века? Кто лучше выполняет трюки на мотоцикле — сотрудники ГИБДД или спортсмены-фристайлеры? Московские парки приглашают горожан на День столичного транспорта. А можно поближе познакомиться с культурой Франции как раз накануне финала чемпионата мира по футболу с участием ее сборной.Выходные нас ждут жаркие, солнечные и очень насыщенные. Запасайтесь водой и отправляйтесь в парки и на природу!В Парке Победы, например, завтра будут раздавать мороженое в честь Дня московского транспорта и устроят костюмированный заезд на роликах, а также велошоу.Празднования пройдут и на ВДНХ. Напротив 75-го павильона состоится экстремальное выступление пилотажной группы столичного управления ГИБДД и команды по мотофристайлу. А при входе в парк будет выставка новых и ретромоделей наземного транспорта: автобусов, такси и служебных машин.В "Сокольниках" в субботу тоже будет много экстрима — правда, уже на водном транспорте. Там пройдет чемпионат по вейкборду. Спортсмены будут соревноваться в сложности выполнения акробатических трюков и прыжков на воде.Для тех, кто мечтал о спокойном отдыхе где-нибудь среди прованских лугов, на дизайн-заводе "Флакон" 14 июля проведут фестиваль французской культуры. У посетителей будет возможность попробовать национальные блюда: лягушачьи лапки, устрицы, сыры и, конечно, свежую выпечку. А на небольшом рынке — купить французские духи, душистое марсельское мыло, букетики лаванды и винтажные украшения.Стоит напомнить, что остаются считаные дни до окончания чемпионата мира по футболу. Поэтому если кто-то еще не был в Парке футбола на Красной площади, не научился чеканить мяч или забивать его в ворота роботу-вратарю, поспешите: парк будет работать до воскресенья.