Необычные геологические образования хранят память о древнем климате Красной планеты и, возможно, уцелевшую жизнь.

Астрономы нашли на Марсе структуры, которые называются призрачными дюнами. Как утверждается в пресс-релизе исследования, эти геологические образования и на Земле-то были открыты всего несколько лет назад, а теперь сотни их обнаружены на Красной планете. Эти "призраки" хранят память о древнем климате Красной планеты и, возможно, уцелевшую жизнь.Открытие описано в научной статье, опубликованной в издании Journal of Geophysical Research: Planets Макензи Дэй (Mackenzie Day) и Дэвидом Кэтлингом (David Catling) из Вашингтонского университета в Сиэттле.Призрачная дюна образуется так. Представим себе песчаный ландшафт, покрытый дюнами. Пусть в один далеко не прекрасный для его гипотетических обитателей день происходит наводнение или извержение вулкана. Вода или лава затапливают местность. Но, поскольку дюны довольно высокие, они не полностью скрываются под потоком.Когда стихия отступает, наблюдается следующая картина. Почти вся местность покрыта коркой застывшей лавы или плотных донных отложений. То и другое достаточно устойчиво к эрозии. Беззащитными остались только незатопленные вершины дюн (стадия b на рисунке).Почти весь окрестный песок скрыт под этим панцирем, и ветер больше не приносит его к дюне, чтобы подпитать её. Наоборот, он разрушает, размётывает её верхушку, оставшуюся без "брони". Постепенно эрозия срывает дюну до уровня, до которого дошёл поток и где, соответственно, начинается плотный устойчивый слой грунта (стадия c).Но на месте верхушки остаётся неприкрытое пятно из мягкого, податливого песка. Он продолжает вымываться, и в конце концов получается яма в форме дюны. От былого песчаного холма остаются только фрагменты склонов, прикрытые панцирем сверху (стадии d, e и f). Этот песок не уносится ветром и водой, поскольку для этого потоку пришлось бы двигаться по слишком сложной траектории.Вот такое образование и называется призрачной дюной. Именно их нашли исследватели на орбитальных снимках Красной планеты (заметим, что обычные дюны там известны во множестве). Более 480 "призраков" обосновались на равнине Эллада, и ещё более 300 – в лабиринте Ночи (это крупнейший в Солнечной системе комплекс каньонов).Почему исследователи пришли к выводу, что это именно призрачные дюны, а не что-то иное? Во-первых, размеры и форма этих структур типичны для марсианских дюн. А во-вторых, решающим аргументом за их "призрачную природу" служит их количество. Одно подобное образование могло бы оказаться чем-то другим, но сотни одинаково ориентированных деталей рельефа вряд ли могли образоваться иным образом.Исследователи рассчитали, что дюны лабиринта Ночи на момент захоронения имели среднюю высоту около 40 метров, а равнины Эллады – 75 метров. И там и здесь "консервирующая" катастрофа разразилась около двух миллиардов лет назад, и жидкость затопила песчаные холмы примерно до шестиметровой отметки.Любопытно, что природа бедствия могла быть различной для этих двух регионов. Лабиринт Ночи знаменит своими вулканами, так что на дюны вполне могла обрушиться изверженная лава. А вот "призраки" равнины Эллады находятся как раз у "устья" двух больших каньонов, по-видимому, прорезанных водой.Чем же призрачные дюны могут быть интересны астрономам? Во-первых, их ориентация, очевидно, указывает, куда в этой местности когда-то дули сильные устойчивые ветры. Это важно для понимания древнего марсианского климата."Тот факт, что ветер был другим (когда образовались призрачные дюны – прим. ред.), говорит нам, что условия окружающей среды на Марсе не являются статичными на протяжении долгого времени, они изменились за последние два миллиарда лет. Нам нужно это знать, чтобы интерпретировать геологию Марса", – говорит Дэй.Во-вторых, остатки склонов представляют собой законсервированный материал былых дюн. Панцирь плотной породы, укрывающий их сверху, защищает это вещество от воздействия сильных ветров, марсианского холода и космических излучений. Он же, впрочем, мешает орбитальным аппаратам дистанционно изучить состав "реликтового" песка. Так что, когда до этих призрачных дюн доберётся какой-нибудь марсоход, планетологи наверняка узнают о геологии Марса нечто новое.Наконец, самая волнующая возможность заключается в том, что под защитой такой "брони" могли уцелеть марсианские бактерии. В конце концов, мы знаем, что земные дюны обитаемы. Могли быть обитаемыми и их марсианские "сёстры", формировавшиеся в эпоху, когда Красная планета была тёплой и влажной.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о природе загадочных "ручьёв" и следах горячих источников на Марсе.