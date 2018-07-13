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(ул. Почаевский овраг)Скорость у транспорта здесь медленнее, чем у пешеходов. А всё из-за состояния дороги - ямы на каждом квадратном метре. Игорь на своей легковушке ездит как по минному полю, попадешь в выбоину - сразу заденешь днищем. Самые разбитые участки водители уже пометили опознавательными знаками. В глубоких ямах помещаются даже покрышки большегрузов. Промзона, жалуются автолюбители, забыта властями уже давно. Дорогу здесь не ремонтируют и даже не чистят.Игорь Ефимов, автомобилист: "Мы, говорит, технику сюда не погоним, мы её будем убивать. Вот 4 февраля у нас сильный снегопад был, полметра. Вот свой трактор выгнали, убил его. Рама лопнула, нож оторвал. Здесь видите, как её чистить?"А между тем, в промзоне множество предприятий. На работу сюда ездят тысячи владимирцев. На состояние дороги автолюбители жаловались и в администрацию города, и даже в прокуратуру. Под обращением подписались 140 человек. В результате на место приехали сотрудники ГИБДД. Их проверка показала: дороге нужен срочный капитальный ремонт.Алексей, автомобилист: Давно уж надо было показать эту дорогу! Ни одна дорога не ремонтируется в этой зоне!- Ездить тяжело?- Машину жалко! Потому что гробятся машины и государственные, и частные!Елена, автомобилист: "Давно пора что-то предпринять, потому что с каждым годом всё только хуже и хуже. Я вот сколько здесь не езжу, здесь постоянно эти ямы, портится машина, соответственно, что зимой, что летом ездить невозможно".Но в мэрии денег на промзону не нашли. Автовладельцам ответили, что бюджет на 2018 год уже сформирован, и работ здесь не будет. Чиновники уверяют, в первую очередь, в городе ремонтируют дороги, по которым ездит общественный транспорт. Но как людям добираться на работу? По такому покрытию с трудом проезжают даже большегрузы. Люди просят хотя бы привезти щебенки, чтобы засыпать самые опасные участки. В администрации с просьбой согласны.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Вот сейчас начнётся фрезеровка во время большого дорожного ремонта, асфальт будут снимать, и как правило, мы выравниваем какие-то дорожные пространства, ну второстепенные, конечно, дороги, которые нуждаются в незамедлительном ремонте, а денег на капитальный ремонт пока нет. Вот, собственно, и всё. Так что сейчас посмотрим по ситуации. Во всяком случае, это обращение без ответа не останется".Автолюбители боятся, что при таких ямах асфальтовой крошки надолго не хватит и просят включить дорогу на улице Почаевский овраг в перечень капитальных дорожных работ на следующий год.