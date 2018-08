В центре Лондона взлетел в воздух бэби-Трамп – огромный воздушный шар, изображающий американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке. Так в столице Британии встречают главу Белого дома протестующие активисты.

В центре Лондона взлетел в воздух "бэби-Трамп" – огромный воздушный шар, изображающий американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке. Так в столице Британии встречают главу Белого дома протестующие активисты.Poll: Would you join anti-Trump protests if he visited Ireland? https://t.co/kFXW0r4VXi pic.twitter.com/WY4aAUZmxx— TheJournal.ie (@thejournal_ie) 13 июля 2018 г.Акция против визита Дональда Трампа пока насчитывает несколько тысяч человек, но люди продолжают стягиваться. Ожидается, что у здания британского парламента могут собраться до шестидесяти тысяч человек, сообщает "Россия 24".Глава Белого Дома прибыл в Великобританию 12 июля, и его, помимо премьера Терезы Мэй, уже встречали тысячи протестующих.А днем 13 июля "малыш Трамп" поднялся в воздух с площади близ Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании. В настоящее время активисты удерживают шар на веревке примерно в 15 метрах над землей, передает "Интерфакс".Видео уже появилось в Сети.Ранее сообщалось, что активисты движения Stop Trump, выступающие против президента США, согласовали акцию по запуску надувного "Трампа" с мэром Лондона Садиком Ханом.Решение лондонской мэрии одобрить запуск воздушного шара вызвало много споров среди британской общественности и подверглось резкой критике со стороны сторонников Трампа как в США, так и в Великобритании.Хан же заявил британской прессе, что не намерен ограничивать свободу слова только потому, что кто-то может обидеться в результате той или иной акции. "Насколько мне известно, также будет проходить демонстрация в поддержку Трампа, ее я тоже не стал запрещать", — добавил мэр Лондона.Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию 12 июля, вечером он с супругой Меланией посетили гала-ужин британского премьера Терезы Мэй, а на первую половину дня 13 июля у президента США запланированы с Мэй переговоры в загородной резиденции Чекерс.Ожидается, что там стороны обсудят ряд международных вопросов, а затем направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир. Там у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.