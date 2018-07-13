Сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске опубликовала на своей страничке в Instagram архивные семейные фотографии. Некоторые из них оказались даже слишком личными для всеобщего обозрения.

Сестраскончавшейся от рака певицы Жанны Фриске опубликовала на своей страничке в Instagram архивныесемейные фотографии. Некоторые из них оказались даже слишком личными длявсеобщего обозрения.Наталья обратилась к отцу, трогательно поздравивВладимира Борисовича с Днем рождения."Папуля мой, с Днемрождения тебя! Мы тебя очень сильно любим, здоровья тебе! И крепкихнервов! Пусть все, что, ты загадаешь, исполнится", – написала она. Крометого, сестра исполнительницы опубликовала несколько семейных фото и видеоиз своего архива.Главным героем снимковявляется, конечно же, виновник торжества – Владимир Фриске. На них главасемейства в компании своих любимых дочерей и супруги, либо один. На видеоВладимир Борисович танцует с дочерью вальс.Есть и очень личный снимокименинника во время отдыха с женой Ольгой Владимировной. На нем улыбающийсяВладимир Фриске запечатлен с голой волосатой грудью и животом. Можнопредположить, что подобные фото могут умилить членов семьи и друзей, но некоторымлюдям свойственно думать, что такая откровенность интимных моментов бывает омерзительна.Фолловеры НатальиФриске присоединились к поздравлениям ее отца. Многие пожелали ему крепкогоздоровья.Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга. После похорон семья вступила в тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные на лечение певицы благотворительным фондом.