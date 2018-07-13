Сестра
скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске опубликовала на своей страничке в Instagram архивные
семейные фотографии. Некоторые из них оказались даже слишком личными для
всеобщего обозрения.
Сестра
скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске опубликовала на своей страничке в Instagram архивные
семейные фотографии. Некоторые из них оказались даже слишком личными для
всеобщего обозрения.
Наталья обратилась к отцу, трогательно поздравив
Владимира Борисовича с Днем рождения.
"Папуля мой, с Днем
рождения тебя! Мы тебя очень сильно любим, здоровья тебе! И крепких
нервов! Пусть все, что, ты загадаешь, исполнится", – написала она. Кроме
того, сестра исполнительницы опубликовала несколько семейных фото и видео
из своего архива.
Главным героем снимков
является, конечно же, виновник торжества – Владимир Фриске. На них глава
семейства в компании своих любимых дочерей и супруги, либо один. На видео
Владимир Борисович танцует с дочерью вальс.
Есть и очень личный снимок
именинника во время отдыха с женой Ольгой Владимировной. На нем улыбающийся
Владимир Фриске запечатлен с голой волосатой грудью и животом. Можно
предположить, что подобные фото могут умилить членов семьи и друзей, но некоторым
людям свойственно думать, что такая откровенность интимных моментов бывает омерзительна.
Фолловеры Натальи
Фриске присоединились к поздравлениям ее отца. Многие пожелали ему крепкого
здоровья.
Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга. После похорон семья вступила в тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные на лечение певицы благотворительным фондом.