Симптомы, по которым можно определить развитие
онкологического заболевания, назвали медики. Заметив хотя бы один из них, пациенту
надо срочно пройти обследование.
Симптомы, по которым можно определить развитие
онкологического заболевания, назвали медики. Заметив хотя бы один из них, пациенту
надо срочно пройти обследование.
Принято считать, что при развитии онкологии человек
испытывает сильные боли. Однако на ранних стадиях рака речь идет, скорее, об ощущении
дискомфорта в области, где расположен пораженный орган.
Следующим признаком можно считать постоянную слабость. При
развитии опухоли выделяются вещества, вызывающие интоксикацию организма и
анемию.
В числе симптомов онкологического заболевания медики
отмечают также быструю потерю веса. Следует также обратить внимание на
температуру тела – иммунная система реагирует на болезнь ее повышением. А,
поскольку обменные процессы в организме нарушаются, это отражается на состоянии
волос и кожи пациента, пишет "Свободная пресса".
Ранее Dni.Ru писали о том, что генетики нашли "выключатель" рака в организме человека. Они разработали специальный алгоритм – он находит гены, провоцирующие развитие тяжелых форм онкологии.Новая технология дает шанс создать специальные препараты, подавляющие активность нежелательных генов. По мнению исследователей, уже в ближайшее время будет разработан универсальный генетический препарат, который существенно облегчит лечение самых тяжелых форм онкологических заболеваний.