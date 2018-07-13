Симптомы, по которым можно определить развитие онкологического заболевания, назвали медики. Заметив хотя бы один из них, пациенту надо срочно пройти обследование.

Симптомы, по которым можно определить развитиеонкологического заболевания, назвали медики. Заметив хотя бы один из них, пациентунадо срочно пройти обследование.Принято считать, что при развитии онкологии человекиспытывает сильные боли. Однако на ранних стадиях рака речь идет, скорее, об ощущениидискомфорта в области, где расположен пораженный орган.Следующим признаком можно считать постоянную слабость. Приразвитии опухоли выделяются вещества, вызывающие интоксикацию организма ианемию.В числе симптомов онкологического заболевания медикиотмечают также быструю потерю веса. Следует также обратить внимание натемпературу тела – иммунная система реагирует на болезнь ее повышением. А,поскольку обменные процессы в организме нарушаются, это отражается на состоянииволос и кожи пациента, пишет "Свободная пресса".Ранее Dni.Ru писали о том, что генетики нашли "выключатель" рака в организме человека. Они разработали специальный алгоритм – он находит гены, провоцирующие развитие тяжелых форм онкологии.Новая технология дает шанс создать специальные препараты, подавляющие активность нежелательных генов. По мнению исследователей, уже в ближайшее время будет разработан универсальный генетический препарат, который существенно облегчит лечение самых тяжелых форм онкологических заболеваний.