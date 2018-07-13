Невыполнение минских соглашений и слабая эффективность работы законодательной власти заставляет другие страны отвернуться от Киева. Предстоящая встреча Трампа и Путина станет одной из последних возможностей включиться в мировую повестку.

Невыполнение минских соглашений и слабая эффективность работы законодательной власти заставляет другие страны отвернуться от Киева. Предстоящая встреча Трампа и Путина станет одной из последних возможностей включиться в мировую повестку.ДепутатВерховной рады от партии "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич считает,что украинский вопрос уже стал раздражать Европу, а сама страна выпадает из темыпереговоров на международной арене, сообщает . При этом он обрадовался тому, чтона ближайшей встрече президентов России и США Владимира Путина и ДональдаТрампа ситуация вокруг Украины будет снова подниматься."Хорошо, чтотам украинский вопрос еще стоит, потому что я вот только вернулся с берлинскогосаммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всехраздражает", – заявил он. По его словам, никто не понимает, почему не выполняютсяминские соглашения и почему украинский парламент не хочет принимать законы. "Этоне может сделать ни бундестаг, это не может сделать ни конгресс СоединенныхШтатов, это не может сделать ни Государственная Дума, это можем сделать толькомы, народные депутаты. Однако мы не можем этого сделать, потому что этот вопросблокирует коалиция и президент", – сказал Шуфрич.Какнапоминает сайт , переговоры президентов России и СШАзапланированы на 16 июля. В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудятперспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международнойповестки дня.