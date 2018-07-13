Невыполнение минских соглашений и слабая эффективность работы законодательной власти заставляет другие страны отвернуться от Киева. Предстоящая встреча Трампа и Путина станет одной из последних возможностей включиться в мировую повестку.
Невыполнение минских соглашений и слабая эффективность работы законодательной власти заставляет другие страны отвернуться от Киева. Предстоящая встреча Трампа и Путина станет одной из последних возможностей включиться в мировую повестку.
Депутат
Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич считает,
что украинский вопрос уже стал раздражать Европу, а сама страна выпадает из темы
переговоров на международной арене, сообщает . При этом он обрадовался тому, что
на ближайшей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда
Трампа ситуация вокруг Украины будет снова подниматься.
"Хорошо, что
там украинский вопрос еще стоит, потому что я вот только вернулся с берлинского
саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех
раздражает", – заявил он. По его словам, никто не понимает, почему не выполняются
минские соглашения и почему украинский парламент не хочет принимать законы. "Это
не может сделать ни бундестаг, это не может сделать ни конгресс Соединенных
Штатов, это не может сделать ни Государственная Дума, это можем сделать только
мы, народные депутаты. Однако мы не можем этого сделать, потому что этот вопрос
блокирует коалиция и президент", – сказал Шуфрич.
Как
напоминает сайт , переговоры президентов России и США
запланированы на 16 июля. В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудят
перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной
повестки дня.