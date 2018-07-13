Ученые из Китая шокировали общественность, обнаружив смертельную опасность популярного во всем мире блюда. Оказалось, что употребление бургеров три и более раз в неделю повышает риск возникновения астмы.

Ученые из Китая шокировали общественность, обнаружив смертельную опасность популярного во всем мире блюда. Оказалось, что употребление бургеров три и более раз в неделю повышает риск возникновения астмы.Дело в том, что при частом употреблении вредной пищи существует возможность развития множества аллергических заболеваний. Среди них сенная лихорадка и аллергический ринит.Исследователи также убеждены, что жирная пища усугубляет воспаление дыхательных путей при астме. Из-за этого, в свою очередь, снижается потребление фруктов и овощей, богатых защитными питательными веществами.Медики подчеркнули, что другие вредные продукты не оказывают столь негативного влияния на организм. Эксперты привели в пример сладкие газированные напитки, указав на то, что их пагубное действие в разы "скремнее", чем у бургеров, передает The Sun.Кроме того, британские эксперты выяснили, что пищевые отходы от производства сэндвичей наносят вред окружающей среде. Оказывается, они загрязняют ее, как и восемь миллионов автомобилей на дорогах.Учитывая среднегодовое потребление бутербродов в Великобритании на уровне 11,5 миллиарда, специалисты подсчитали вред, наносимый окружающей среде. Производство сэндвичей позволяет дополнительно выбрасывать в экосистему до десяти миллионов тонн нежелательных субстанций.Ранее ученые выяснили причину пристрастия людей к жирной пище. Дело в том, что вредная, но вкусная еда с обилием жиров и углеводов способна "включать" систему вознаграждения мозга.