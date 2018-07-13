По факту происшествия началась проверка, на месте работают специалисты СУ СК России по Костромской области
По факту происшествия началась проверка, на месте работают специалисты СУ СК России по Костромской области
Это произошло в ночь с 10 на 11 июля. Как сообщает , обвиняемый, которого перевели из СИЗО в больницу первой колонии строго режима, на улице Петра Щербины, покончил с собой.
Это подтвердили в областном Следственном комитете. По факту сметри обвиняемого в тяжком преступлении начали проверку.
Напомним, что трагедия произошла в поселке Караваево 16 мая. Утром девочка отправилась к бабушке, но так и не пришла к ней. Родители пытались найти девочку самостоятельно, но все усилия оказались напрасны. Они подключили к делу полицию. Тело девочки нашли на берегу реки Сендега.