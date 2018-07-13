Омским аграриям возместят затраты на топливо. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 204 миллиона рублей. Еще 33 миллиона добавит областной бюджет.

Омским аграриям возместят затраты на топливо. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 204 миллиона рублей. Еще 33 миллиона добавит областной бюджет. Как отметил Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов, денежные средства аграрии получат к началу уборочной компании.Между тем, некоторым аграриям в этом году пришлось пересевать поля. А все из-за аномально холодной весны в этом году. Многие сеяли в холодную почву, так как сроки посевной поджимали. В результате из-за отсутствия всходов аграрии понесли убытки на общую сумму около 3 млн рублей. Чиновники рассчитывают компенсировать эти потери, поэтому направили в Москву соответствующие документы.