Владелец крупнейшего агрохолдинга Орловской области
освобожден из цыганского плена. Сергей Будагов был в заложниках три дня,
преступники требовали выкуп в 20 миллионов рублей.
Владелец крупнейшего агрохолдинга Орловской области
освобожден из цыганского плена. Сергей Будагов был в заложниках три дня,
преступники требовали выкуп в 20 миллионов рублей.
Бизнесмена держали в деревне Малое Скуратово Чернского
района. В операции по освобождению Будагова участвовали бойцы Росгвардии, сотрудники
ФСБ, полиции и Следственного комитета – причем сразу из двух регионов, Орловской
и Тульской областей.
"Операция была тщательно спланирована и успешно
проведена. Будагов уже дает показания как потерпевший. Задержаны несколько фигурантов
этой истории. Среди них женщины, несовершеннолетние, все уже здесь, в Орле",—
рассказали в региональном управлении СКР.
Сергея Будагова похитили утром 10 июля в Заводском районе
Орла, когда он собирался ехать на работу. Вооруженные преступники увезли
бизнесмена на своей машине. Следствие сразу заявило, что причину преступления
следует искать в финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя.
Как сообщили в Следственном комитете, Будагов находился в плену
у семьи цыган. Следователи отметили, что преступники – дилетанты, они оставили
слишком много следов. Будагов сейчас цел, невредим и дает показания в качестве
потерпевшего. Предприниматель , по словам следователя, очень благодарен
силовикам за освобождение.
Как сообщает портал "Инфо-Орел", расследование
уголовного дела о похищении владельца агрохолдинга "Орловская нива"
находится на особом контроле руководителя следственного управления.