Владелец крупнейшего агрохолдинга Орловской области освобожден из цыганского плена. Сергей Будагов был в заложниках три дня, преступники требовали выкуп в 20 миллионов рублей.

Владелец крупнейшего агрохолдинга Орловской областиосвобожден из цыганского плена. Сергей Будагов был в заложниках три дня,преступники требовали выкуп в 20 миллионов рублей.Бизнесмена держали в деревне Малое Скуратово Чернскогорайона. В операции по освобождению Будагова участвовали бойцы Росгвардии, сотрудникиФСБ, полиции и Следственного комитета – причем сразу из двух регионов, Орловскойи Тульской областей."Операция была тщательно спланирована и успешнопроведена. Будагов уже дает показания как потерпевший. Задержаны несколько фигурантовэтой истории. Среди них женщины, несовершеннолетние, все уже здесь, в Орле",—рассказали в региональном управлении СКР.Сергея Будагова похитили утром 10 июля в Заводском районеОрла, когда он собирался ехать на работу. Вооруженные преступники увезлибизнесмена на своей машине. Следствие сразу заявило, что причину преступленияследует искать в финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя.Как сообщили в Следственном комитете, Будагов находился в пленуу семьи цыган. Следователи отметили, что преступники – дилетанты, они оставилислишком много следов. Будагов сейчас цел, невредим и дает показания в качествепотерпевшего. Предприниматель , по словам следователя, очень благодаренсиловикам за освобождение.Как сообщает портал "Инфо-Орел", расследованиеуголовного дела о похищении владельца агрохолдинга "Орловская нива"находится на особом контроле руководителя следственного управления.