Анна Шатилова, Ангелина Вовк и Светлана Моргунова – имена этих дикторов всегда были синонимами профессионализма, качества и высокой культуры. Мастеров такого уровня больше нет.

Анна Шатилова, Ангелина Вовк и Светлана Моргунова – имена этих дикторов всегда были синонимами профессионализма, качества и высокой культуры. Мастеров такого уровня больше нет.Сегодня ведущими концертов и передач часто делают спортсменов, певцов и прочих звезд, далеких от виртуозной работы со словом. Они выходят на сцену, по папке отчитывают написанный редактором текст, получат гонорар и уходят по своим делам. А Светлана Моргунова, которая с 1961 года работала на телевидении, всегда отдавала душу работе, тщательно работала над каждой фразой и своим образом.Каково же было удивление тех, кто ее знал и любил все эти годы, когда год назад во время концерта в Кремле она предстала сильно сдавшей. "Мы увидели маленькую старушку в несвежей одежде, которая часто несла околесицу со сцены, и ахнули, ведь это была легендарная и обожаемая многие годы Моргунова", – рассказали зрители.Друзья и знакомые прославленной телеведущей, знакомой всем по программе "Время" и "Голубой огонек", в ужасе от того, что сегодня с ней происходит. "Свете 78 лет. Вести концерты и, тем более, передачи, ее уже не зовут. Денег не хватает. Чувство нереализованности и ощущение, что все позади, вероятно, и привело к трагедии, – рассказывают в окружении Моргуновой. – А сейчас у нее, по всей видимости, начинается старческая деменция и смотреть на нее просто страшно. От какой-то вечной обиды на весь мир, она начала выпивать, вдруг как-то опустилась".Впрочем, слухи о том, что Моргунова не прочь заложить за воротник, ходили всегда. "На лютом холоде, после всех перелетов, застолий и бессонных ночей Моргунова попросит: "Сашка, плесни рюмашку винца". Прическу поправит и тем же поставленным голосом, которым ведет концерты в Колонном зале и Кремле, спросит: "Кто там следующий?" – и пошла объявлять, – рассказывал работавший с Пугачевой музыкант и режиссер Александр Левшин в одном из интервью. – Мы в самолете как-то рядом с ней сидели. Стали спиртное разносить, я говорю: "Света, смотри, ничего, кроме вина, нет". Она в ответ: "Зря ты, знаешь, как вином можно на****ться?"Все, кто в последнее время видел Моргунову, считают, что ее надо спасать. Тем более что она – не одинокий человек, у нее есть сын. Могла бы вмешаться и Нелли Кобзон, с которой Моргунова дружила много лет. Но у всех свои дела, заботы. А Светлану Моргунову – эту икону стиля и вкуса советской эпохи – все чаще видят в кабаках с сомнительными "дружбанами" и с стаканом перед собой...