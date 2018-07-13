///

(ул. Мира)-Это что за управляющая компания, которая за месяц не может устранить течь?! Они мне здесь всё прольют и чего? Что я буду делать?! У меня все инвалиды! Мать инвалид, я инвалид 3 группы, у меня бронхиальная астма.В каждой комнате тазы и практически везде отключено электричество. Вода в квартире Соколовых добралась уже до спальни. С потолков потекло, говорят хозяева, месяц назад. Сначала в ванной, а теперь сырая вся квартира.-Вот в субботу у нас не было ничего. А вот в воскресенье, вчера полилось. Вот откуда что берётся я понятия не имею. День капает, но она не регулярно. Но 15 пролитий за месяц было.Мария Соколова, собственник квартиры: "Хлынуло прям и на меня, и всё. Потом в ванной опять, люстра потекла. И понимаете, такое дело, что я пошла наверх, они подходят к глазку и смеются, и убегают сразу, и всё. Мы и милицию уже вызывали, милиция уже не едет.Кто устроил потоп в их квартире, самим людям выяснить пока не удаётся. А старшая по дому объясняет, в таком бедственном положении в доме 2 квартиры - эта, 49-я на третьем этаже, и 54-я на четвертом этаже. Изаливать их могут даже не соседи, а прохудившаяся крыша.Татьяна Лепешина, старшая по дому № 30: "Надо смотреть. Если всё в порядке по трубам, значит, надо на крышу что ли слазить, посмотреть внимательно, может быть там заливает где-то. Где-то у них там есть дыры или пустоты. У нас потому что вполне возможно. Когда дом строился, то плиты у нас вообще вот так вот стоят, и вода, конечно, может и с крыши попасть к ним".А ведь верхние квартиры, действительно могут быть не при чём, объясняет специалист управкомпании. Перед камерой женщина общаться категорически отказалась, но за кадром пояснила - у соседей сверху протечек нигденет. Но откуда льёт вода? Пока никто установить не может. Людям объявили - свою квартиру они заливают сами.Валерий Соколов, собственник квартиры: "Они говорят, что мы проливаем сами, что мы льём из душа на стены, на потолок везде. То, что там коммуникаций быть не может я и без неё знаю, только откуда вода берётся? Вот это вопрос! Я бы их хотел спросить, специалистов! А они мне вопрос задают!"Директор управкомпании по телефону нам подтвердил - версия о том, что люди сами поливают водой свои потолки и стены действительно есть. И возникла она не случайно, на верхних этажах протечек нигде нет, а вот между жителями 3 и 4 этажа явно идёт "война".Вячеслав Анников, директор управкомпании "Жилищник-Центр": "Сливали в течение 2 часов в верхней квартире воду, было сухо. Уехали. Через 15 минут звонок в аварийку - у нас потекло. Как вы это представляете? А то, что с крыши, ну вы сами подумайте, как с крыши может течь, минуя две квартиры верхних, там от них заявок и протечек никаких нет, попадает на третий этаж. У нас, по-моему, так не бывает".Вариант протекающей крыши исключил и вчерашний сильный дождь. После ливня в квартире специалисты не обнаружили новых протечек. Полиция и представители управкомпании разводят руками. Возможно, разобраться в этой истории помогут независимые эксперты и суд. К их помощи иногда прибегают собственники в таких сложных вопросах.