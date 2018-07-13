Ольга Бузова оторвалась на закрытой вечеринке хоккеиста Александра Овечкина по случаю завоевания Кубка Стэнли. В порыве радости поющая телеведущая до жути перепугала хозяина гулянки.

Ольга Бузова оторвалась на закрытой вечеринке хоккеиста АлександраОвечкина по случаю завоевания Кубка Стэнли. В порыве радости поющая телеведущаядо жути перепугала хозяина гулянки.В своем Instagram брюнетка поделилась коротким видеоотчетом осамых ярких событиях последней недели. На одном из кадров Ольга в компанииОвечкина пытается изобразить победный жест хоккеиста, поднимая высоко надголовой массивную серебряную награду.Доверив сосуд худосочной Бузовой, Александр выглядел оченьнапряженным и немного шокированным. Как оказалось не зря: подтяжестью гигантского кубка телеведущую повело, и она чуть не надела металлическийприз себе на голову. Проявляя отменную реакцию, Овечкин бросился к Ольге иподхватил кубок.Отметим, что своими выходками Бузова не упускает возможностипопасть в заголовки светской хроники. После расставания с футболистом ДмитриемТарасовым 32-летняя артистка положила глаз на другого спортсмена – героячемпионата мира Дениса Черышева. Отбросив стеснение, она заявила общественности,что готова выйти замуж за футболиста. Присмотревшись к выбору телеведущей, поклонникиартистки сошлись на том, что новый избранник Ольги – копия ее бывшего мужа.Добавим, что пока Ольга болтается по вечеринкам, экс-супруг БузовойТарасов отмечает радостное событие. Его нынешняя жена Анастасия Костенко родиласпортсмену дочь. Пополнение в семействе звезды спорта поющая телеведущаяоставила без внимания. Однако фолловеры Ольги в соцсетях упрекнули Бузову, мол,бери пример с бывшего, прекращай бегать по тусовкам и создавай семью.