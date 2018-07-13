Ольга Бузова оторвалась на закрытой вечеринке хоккеиста Александра
Овечкина по случаю завоевания Кубка Стэнли. В порыве радости поющая телеведущая
до жути перепугала хозяина гулянки.
Ольга Бузова оторвалась на закрытой вечеринке хоккеиста Александра
Овечкина по случаю завоевания Кубка Стэнли. В порыве радости поющая телеведущая
до жути перепугала хозяина гулянки.
В своем Instagram брюнетка поделилась коротким видеоотчетом о
самых ярких событиях последней недели. На одном из кадров Ольга в компании
Овечкина пытается изобразить победный жест хоккеиста, поднимая высоко над
головой массивную серебряную награду.
Доверив сосуд худосочной Бузовой, Александр выглядел очень
напряженным и немного шокированным. Как оказалось не зря: под
тяжестью гигантского кубка телеведущую повело, и она чуть не надела металлический
приз себе на голову. Проявляя отменную реакцию, Овечкин бросился к Ольге и
подхватил кубок.
Отметим, что своими выходками Бузова не упускает возможности
попасть в заголовки светской хроники. После расставания с футболистом Дмитрием
Тарасовым 32-летняя артистка положила глаз на другого спортсмена – героя
чемпионата мира Дениса Черышева. Отбросив стеснение, она заявила общественности,
что готова выйти замуж за футболиста. Присмотревшись к выбору телеведущей, поклонники
артистки сошлись на том, что новый избранник Ольги – копия ее бывшего мужа.
Добавим, что пока Ольга болтается по вечеринкам, экс-супруг Бузовой
Тарасов отмечает радостное событие. Его нынешняя жена Анастасия Костенко родила
спортсмену дочь. Пополнение в семействе звезды спорта поющая телеведущая
оставила без внимания. Однако фолловеры Ольги в соцсетях упрекнули Бузову, мол,
бери пример с бывшего, прекращай бегать по тусовкам и создавай семью.