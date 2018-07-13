Входил в доверие и насиловал детей. Во Владимире предстанет перед судом педофил из Подмосковья. Следователям и полицейским удалось установить 8 жертв насильника. Все они дети от 5 до 11 лет. Выяснилось: мужчина состоял на учёте у психиатра с диагнозом педофилия с 2011 года, но при этом много лет непосредственно работал с детьми.

Входил в доверие и насиловал детей. Во Владимире предстанет перед судом педофил из Подмосковья. Следователям и полицейским удалось установить 8 жертв насильника. Все они дети от 5 до 11 лет. Выяснилось: мужчина состоял на учёте у психиатра с диагнозом педофилия с 2011 года, но при этом много лет непосредственно работал с детьми. Владея в совершенстве несколькими иностранными языками, он нанимался репетиром в состоятельные московские семьи. Также путешествовал по регионам и знакомился с ребятами, соблазняя их небольшими деньгами и сладостями. Задержали педофила в октябре прошлого года. Судебно-психиатрическая экспертиза диагноз подтвердила, более того признала мужчину невменяемым.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Он сам признался, что страдает раздвоением личности и когда в нём просыпается некий Андрей, он чувствует себя совершенно другим человеком. Появился впервые во Владимирской области в феврале 2017 года, проехал в один из районов и там познакомился с ребятами, которые группой находились на территории. Периодически он стал появляться в этом месте, заводил детей в укромные места, где демонстрировал порнофильмы и совершал противоправные деяния сексуального характера".Сейчас мужчина находится в психиатрической клинике. В изоляции он пробудет до суда. Но в качестве наказания ему могут назначить лишь принудительное лечение в клинике особого режима, не больше. К слову, на подобное лечение психически нездорового человека может отправить только суд. Даже больного педофилией врачи не имеют права насильно удерживать в стационаре по закону "О добровольной психиатрической помощи". И человек, который несёт угрозу окружающим, по факту может спокойно жить в обществе.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "В клинику попадают только те люди, ну, за исключением буйств и прочее, и то их, например, кладут в клинику, проводят определенное лечение и отправляют домой. У нас нет по закону пожизненного содержания. Существует формулировка "до излечения".