Насилию с его стороны подверглись восемь детей - от 5 до 11 лет

Насилию с его стороны подверглись восемь детей - от 5 до 11 летОсенью прошлого года во Владимирской области задержали педофила из Подмосковья. Насилию с его стороны подверглись восемь детей в возрасте от 5 до 11 лет.Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, в полицию обратились родители одной из пострадавших девочек. 3 октября подозреваемого задержали. Полицейские выяснили, что в результате его действий пострадал не один ребенок.С февраля прошлого года мужчина начал ездить во Владимирскую область. Здесь он познакомился с несколькими детьми и поддерживал с ними переписку. Подозреваемый заманивал жертв с помощью сладостей и небольшой суммы денег. Дети шли с мужчиной в укромные места.По заключению экспертов мужчина оказался невменяемым. До решения суда в июне 2018 года подозреваемого поместили в психиатрическую клинику на принудительное лечение. Сейчас уголовное дело направлено в суд.