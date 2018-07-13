Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, кем для Владимира Путина является его американский коллега Дональд Трамп. Для российского президента он - президент США, визави по запланированным на понедельник переговорам. Так Песков прокомментировал заявление Трампа о том, что для него самого Владимир Путин - не враг, а конкурент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, кем для Владимира Путина является его американский коллега Дональд Трамп. Для российского президента он — "президент США, визави по запланированным на понедельник переговорам".Так Песков прокомментировал заявление Трампа о том, что для него самого Владимир Путин — не враг, а конкурент. Однако американский президент надеется, что когда-нибудь Путин станет его другом, передает ТАСС. Об этом Дональд Трамп поведал на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.На понедельник 16 июля намечена встреча Путина и Трампа в Хельсинки. По словам Трампа, он рассчитывает в ходе встречи с Путиным обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопрос о вменяемом России вмешательстве в американские выборы.Глава МИД РФ Сергей Лавров тем временем подчеркнул в интервью Ларри Кингу на телеканале RT, что подобные обвинения в адрес России не содержат никаких фактов. Политика Запада в отношении России, отметил Лавров, построена на таких формулировках как "весьма вероятно" (highly likely) и "нет другого правдоподобного объяснения".