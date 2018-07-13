За последнее время объем свободных денег у россиян увеличился более, чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Эксперты объяснили, с чем связано такое явление.

За последнее время объем свободных денег у россиян увеличился более, чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Эксперты объяснили, с чем связано такое явление.Индексом свободных денег считается разница между доходами и тратами на необходимые товары и услуги. Этот показатель среди жителей России за текущий год составил в среднем 29,7 тысяч рублей.Причину такого внезапного "обогащения" связывали с отказами граждан тратиться на отпуск. Однако зампред научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин отметил, что на фоне роста свободных денег снизился индекс социального самочувствия россиян, передает НСН."Объем свободных денег зависит не только от отпусков. Одновременно с этим надо сопоставить снижение индекса социального самочувствия, который фиксирует ВЦИОМ. За последнее время он существенно просел", – объяснил эксперт. Он уточнил, что "это не катастрофа, но предмет к размышлению".По мнению Дискина, оценка ситуации и перспектив существенно ухудшились. "Все время был рост оптимизма, рост оценок перспектив экономики, несмотря на то, что люди смотрели с осторожностью на сегодняшнюю ситуацию, но был рост оптимизма. Это подтверждалось бумом ипотечного кредитования, покупок автомобилей, товаров длительного пользования. Сегодня все изменилось", – считает специалист.Ранее стало известно, что для самозанятых россиян введут единый платеж с выручки. Он будет включать в себя налог, а также страховые взносы.Вопрос уже согласован с налоговой службой. Минфин ориентируется на граждан, которые зарабатывают не менее 800 тысяч рублей каждый месяц, трудясь круглый год и не уходя в отпуск.