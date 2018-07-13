Польский дипломат, пострадавший при нападении россиянина во время перелета из Иркутска в Москву, вернулся на родину.

Польский дипломат, пострадавший при нападении россиянина во время перелета из Иркутска в Москву, вернулся на родину.Как передает "Интерфакс", об этом рассказал представитель министерства иностранных дел Польши Артур Ломпарт.По поводу инцидента Варшава запросила у Москвы пояснения.11 июля один из пассажиров рейса, летевшего из Иркутска в Москву, вел себя буйно и набросился с кулаками на гражданина Польши. Хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом. Недолго думая, он набросился с кулаками на ближайшего пассажира, которым оказался гражданин Польши.Буйный мужчина был задержан полицейскими.По прилете в Польшу дипломат прошел осмотр у медиков. Со слов пострадавшего, нападавший был невменяем.