Актриса Жанна Эппле недавно стала бабушкой. Радостное событие омрачает затяжной семейный конфликт.

Актриса Жанна Эппле недавно стала бабушкой. Радостноесобытие омрачает затяжной семейный конфликт.Артистка не может наладить отношения с матерью. Вот уже тригода женщины практически не разговаривают. "Каждый раз, когда приходила к маме,сжималась: мне казалось, что получу битой по морде. Я больше не могу приходитьк ней, как описавшийся пудель, не хочу", – рассказала звезда в программе, "Секретна миллион". Что на самом деле стало причиной размолвки звезда не сообщила.Рождение правнука не смогло растопить сердце женщины – старшийсын Жанны Потап стал отцом. Мальчика назвали необычным именем Север. "Мама дажесвоего правнука не видела. О встрече не просила", – вздыхает артистка.Эппле отметила, что отец Потапа также не изъявляет желаниеобщаться с детьми и внуком. Звезда предполагает, что мужчина даже не знает опоявление наследника. Актриса отмечает, что в их семье не переживают ототсутствия дедушки – ведь они не видели его уже 10 лет. "А что касается мамы,то мне очень грустно, конечно, что так складывается. Иногда созваниваемся, ноэто случается крайне редко", – сообщила Жанна.Эппле отметила, что после ее откровенного интервью нателевидении мать хотела поговорить. Однако на тот момент она не смоглавозобновить общение.Артитка гордится, что смогла полностью погасить ипотеку. "Вэтой квартире мы живем все вместе: я, невестка, внук и мои два сына! Невестка уменя молодец, все взяла в свои руки. Я даже еду не готовлю, все она. Я толькоем. Честно говоря, удачно женила сына", – восхищается новой родственницейзвезда.Жанна не уверена, что можно восстановить общение с матерью. Онапризнается, что потеряла надежду. "Отношения строятся всю жизнь: нельзя взять ипомириться, начать дружить и любить друг друга", – сообщила знаменитость, апосле отметила, что благодарна родительнице за подареннуюжизнь, в любом случае уважения к родственнице Эппле не потеряла, сообщает .