Петр Порошенко доволен встречей с Дональдом Трампом. Особенно понравилась президенту Украины взгляды американского лидера на ситуацию вокруг Крыма.

Петр Порошенко доволен встречей с Дональдом Трампом. Особеннопонравилась президенту Украины взгляды американского лидера на ситуацию вокругКрыма.Президент США Дональд Трамп разделяет позицию мировогосообщества по Крыму. По словам украинского президента, он обсудил с Трампомвопрос о принадлежности полуострова."Четко черным по белому написано. Это заявление, одобренноевсеми членами на высшем уровне, в том числе и президентом Трампом. Абсолютночетко отмечен статус Крыма, непризнание его незаконной аннексии", – заявилПорошенко, комментируя принятое на саммите НАТО в Брюсселе заявление.Кроме того, как заявляет Порошенко, он обсудил с Трампомпредстоящую встречу президентов США и России. И Трамп, якобы, пообещал ему непринимать никаких решений по Украине, не посоветовавшись предварительно сКиевом.Сам же президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО вБрюсселе заявил, что ему "не нравится ситуация с Крымом". Он, конечноже, не допустил бы возвращения полуострова в состав России – но, сожалению политика, тогда "была не егосмена, а Обамы". Предшественник Трампа на посту президента США получилочередную порцию критики."Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Ноон позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше – я не могу вамсказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом", – заявил американскийлидер.В то же время, совсем недавно Трамп допустил возможность признания Крыма частью России, напоминаетЧто же касается Порошенко, то он еще до саммита в Брюсселеотметился громкими заявлениями. Украинский президент написал статью для FinancialTimes, в которой выразил пожелание Трампу – чтобы на встрече с ВладимиромПутиным он смог "вернуть президента России на верный путь", пишет