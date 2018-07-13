Петр Порошенко доволен встречей с Дональдом Трампом. Особенно
понравилась президенту Украины взгляды американского лидера на ситуацию вокруг
Крыма.
Петр Порошенко доволен встречей с Дональдом Трампом. Особенно
понравилась президенту Украины взгляды американского лидера на ситуацию вокруг
Крыма.
Президент США Дональд Трамп разделяет позицию мирового
сообщества по Крыму. По словам украинского президента, он обсудил с Трампом
вопрос о принадлежности полуострова.
"Четко черным по белому написано. Это заявление, одобренное
всеми членами на высшем уровне, в том числе и президентом Трампом. Абсолютно
четко отмечен статус Крыма, непризнание его незаконной аннексии", – заявил
Порошенко, комментируя принятое на саммите НАТО в Брюсселе заявление.
Кроме того, как заявляет Порошенко, он обсудил с Трампом
предстоящую встречу президентов США и России. И Трамп, якобы, пообещал ему не
принимать никаких решений по Украине, не посоветовавшись предварительно с
Киевом.
Сам же президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в
Брюсселе заявил, что ему "не нравится ситуация с Крымом". Он, конечно
же, не допустил бы возвращения полуострова в состав России – но, сожалению политика, тогда "была не его
смена, а Обамы". Предшественник Трампа на посту президента США получил
очередную порцию критики.
"Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но
он позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше – я не могу вам
сказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом", – заявил американский
лидер.
В то же время, совсем недавно Трамп допустил возможность признания Крыма частью России, напоминает
Что же касается Порошенко, то он еще до саммита в Брюсселе
отметился громкими заявлениями. Украинский президент написал статью для Financial
Times, в которой выразил пожелание Трампу – чтобы на встрече с Владимиром
Путиным он смог "вернуть президента России на верный путь", пишет