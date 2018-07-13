Очередной конфликт пышнотелой звезды Дома-2 Саши Черно с
возлюбленным Иосифом Оганесяном заставил усомнится в психическом здоровье
девушки. Участница телестройки выла, выпила и избивала ошарашенного избранника.
Очередной конфликт пышнотелой звезды "Дома-2" Саши Черно с
возлюбленным Иосифом Оганесяном заставил усомнится в психическом здоровье
девушки. Участница телестройки выла, выпила и избивала ошарашенного избранника.
Выяснения отношений Черно и Оганесяна шокируют даже многое
повидавших редакторов ток-шоу. Однако последний конфликт парочки вызвал волну
негодования среди жителей поляны и поклонников проекта.
В эфир попал момент жаркого спора Саши и Иосифа. Девушка
громко кричит на возлюбленного: "Пошел вон!". Избранник одиозной звезды
телепроекта, откликнулся на ее просьбу и принялся послушно собирать вещи.
Вероятно, неторопливые движения партнера и его спокойный голос еще больше
завели Черно и у нее начался настоящий истерический припадок. Девушка вопила,
трепала худосочного любовника по комнате, кидалась на него с кулаками.
Жуткое видео моментально попало в Сеть. Поклонники
телепроекта недоуменно принялись спрашивать в комментариях под видео что же
произошло и посоветовали редакторам "Дома-2" показать Александру врачам. Особо язвительные заранее отправили Черно в психушку.
"Вчера получилось так что Иосиф играл в монополию с друзьями в другой комнате
он не ответил на звонок так как там что то с телефоном ну я точно не
знаю ,ребята она прилетела туда и начала скандал все перевернула ,она сушашедшая
девушка в прямом смысле слова ей обязательно нужен психиатр (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "О господи, вызовите ей экзорциста 😨 аж в ушах режет от этого визга", "Ей надо
не перезагрузку, а в Кащенко отправить, она опасна для общества, у нее с
головой проблемы, на самом деле куда смотрит руководство д2", "Я
поражаюсь над ведущими. Девочка явно больна психически, это не шутки. Мало того
, что её нужно принудительно вести к доктору, её необходимо убрать с Д2. Все
это может кончиться плачевно. Мне очень жаль семью этого мальчика. Мама Йоси
должна немедлено огородить сына от всякого общения с этой мразматичкой", -
писали взволнованные интернет-обыватели.