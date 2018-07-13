Очередной конфликт пышнотелой звезды Дома-2 Саши Черно с возлюбленным Иосифом Оганесяном заставил усомнится в психическом здоровье девушки. Участница телестройки выла, выпила и избивала ошарашенного избранника.

Очередной конфликт пышнотелой звезды "Дома-2" Саши Черно свозлюбленным Иосифом Оганесяном заставил усомнится в психическом здоровьедевушки. Участница телестройки выла, выпила и избивала ошарашенного избранника.Выяснения отношений Черно и Оганесяна шокируют даже многоеповидавших редакторов ток-шоу. Однако последний конфликт парочки вызвал волнунегодования среди жителей поляны и поклонников проекта.В эфир попал момент жаркого спора Саши и Иосифа. Девушкагромко кричит на возлюбленного: "Пошел вон!". Избранник одиозной звездытелепроекта, откликнулся на ее просьбу и принялся послушно собирать вещи.Вероятно, неторопливые движения партнера и его спокойный голос еще большезавели Черно и у нее начался настоящий истерический припадок. Девушка вопила,трепала худосочного любовника по комнате, кидалась на него с кулаками.Жуткое видео моментально попало в Сеть. Поклонникителепроекта недоуменно принялись спрашивать в комментариях под видео что жепроизошло и посоветовали редакторам "Дома-2" показать Александру врачам. Особо язвительные заранее отправили Черно в психушку."Вчера получилось так что Иосиф играл в монополию с друзьями в другой комнатеон не ответил на звонок так как там что то с телефоном ну я точно незнаю ,ребята она прилетела туда и начала скандал все перевернула ,она сушашедшаядевушка в прямом смысле слова ей обязательно нужен психиатр (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "О господи, вызовите ей экзорциста 😨 аж в ушах режет от этого визга", "Ей надоне перезагрузку, а в Кащенко отправить, она опасна для общества, у нее сголовой проблемы, на самом деле куда смотрит руководство д2", "Япоражаюсь над ведущими. Девочка явно больна психически, это не шутки. Мало того, что её нужно принудительно вести к доктору, её необходимо убрать с Д2. Всеэто может кончиться плачевно. Мне очень жаль семью этого мальчика. Мама Йосидолжна немедлено огородить сына от всякого общения с этой мразматичкой", -писали взволнованные интернет-обыватели.