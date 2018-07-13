Супруга футболиста Александра Кержакова Милана заявила о том, что смогла наладить отношения с близкими, в частности, с мужем они подписали финансовое соглашение и отправляются к психологу.

Супруга футболиста Александра Кержакова Милана заявила о том, что смогла наладить отношения с близкими, в частности, с мужем они подписали финансовое соглашение и отправляются к психологу.На днях стало известно, что Александр и Милана Кержаковы подписали брачный контракт. Сама супруга футболиста этого не скрывает, называя договор "мировым соглашением". "Все наши финансовые пререкания были удовлетворены, и сейчас я отправляюсь на окончательный курс своей реабилитации", – объявила Кержакова.А после того, как Милана окончательно поборет свою зависимость, супруги вместе отправятся к специалисту. "Когда вернусь, мы планируем с Сашей посещать семейного психолога и работать над нашими отношениями. Мы хотим оставить эту некрасивую часть нашей жизни в прошлом", – цитирует Милану .Их сын Артемий будет жить с ними, так как Александр и Милана хотят сохранить семью. Сейчас все поддерживают Кержакову. "После того как мы с Сашей расставили все точки над "I" и подписали мировое соглашение, стало все намного проще, просто камень с души упал. Теперь я себя чувствую намного лучше и стабильнее", – отметила Кержакова.Несмотря на то, что в семье футболиста все постепенно идет на лад, многие сомневаются в этом. Так, приятель Кержаковой адвокат Александр Добровинский подозревает, что девушку заставили признаться в употреблении запрещенных препаратов, чтобы иметь рычаги для манипуляций. Якобы Милану шантажируют ребенком.Бывшая возлюбленная Александра Кержакова Екатерина Сафронова, которая в свое время оказалась в аналогичной с Миланой ситуации, также предполагает, что на Милану оказывают давление. "Скорее всего, Кержаков зачем-то принудил ее публично во всем признаться. Допускаю, она его прилично достала", – высказала свое мнение Екатерина в недавнем интервью.