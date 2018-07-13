Учёные из США раскрыли ранее неизвестную угрозу для бабочек вида Danaus plexippus, которые и без того страдают от потери среды обитания.

Специалисты Мичиганского университета раскрыли ранее неизвестную угрозу для бабочек вида Danaus plexippus: повышение уровня атмосферного углекислого газа уменьшает количество важнейших свойств растений, которые защищают насекомых от различных заболеваний.Речь идёт о растениях рода ваточник, чьи листья содержат вещества, помогающие бабочкам отпугивать хищников и паразитов. Важно, что такие растения – чуть ли не единственная пища гусениц D. plexippus.Более ранние работы показали, что некоторые виды этих растений производят более низкие уровни тех самых защитных соединений под названием карденолиды (cardenolides) при выращивании в условиях повышенного содержания углекислого газа. Это открытие заинтересовало учёных, и они решили провести другое исследование, дабы посмотреть на потенциальное влияние роста CO2 на восприимчивость бабочек-монархов к заболеваниям в будущем.Специалисты создали экспериментальную систему, позволяющую им изменять все ключевые звенья цепи: уровни углекислого газа, концентрацию веществ в листьях растений, заражение паразитами и восприимчивость бабочек к ним.Так, в рамках многолетнего эксперимента исследователи вырастили четыре вида ваточника с различным уровнем карденолидов. Половина растений выращивались при нормальном уровне углекислого газа, а другой половине его досталось в два раза больше. Затем растения "принесли в жертву" сотням гусениц D. plexippus.Также трёхдневные гусеницы заражались распространёнными паразитами Ophryocystis elektroscirrha, которые сокращают продолжительность жизни, влияют на их способность к полёту и на другие функции.Самый серьёзный урон относительно переносимости паразитов был зафиксирован у бабочек, которые питались A. curassavica, поскольку у таких растений количество карденолидов сократилось почти на 25 процентов при выращивании в условиях повышенной концентрации CO2. А ведь этот вид ваточника считается наиболее защитным с точки зрения содержания карденолидов.В результате это привело к резкому снижению способности бабочек справляться с паразитами. Кроме того, наблюдалось сокращение продолжительности жизни – примерно на одну неделю.Отмечается, что в исследовании рассматривалось исключительно то, как повышенные уровни углекислого газа изменяют химию растений и как эти изменения влияют на взаимодействие бабочек с паразитами."Мы обнаружили косвенный механизм, с помощью которого сегодняшние изменения окружающей среды – в данном случае, повышение уровня атмосферного CO2 – могут воздействовать на заболевания бабочек D. plexippus", — говорит первый автор исследования Лесли Деккер (Leslie Decker).Глобальные изменения окружающей среды, по её мнению, могут влиять на взаимодействие паразитов и хозяев путём изменения важнейших свойств растений.Как отмечает другой автор исследования Марк Хантер (Mark Hunter), на результаты работы очень важно обратить внимание. Многие животные, а также люди используют химические вещества из окружающей среды, чтобы контролировать паразитов и развитие заболеваний."Если повышенный уровень углекислого газа снижает концентрацию лекарственных веществ в растениях, которые используют бабочки-монархи, то это может изменить концентрацию таких веществ для всех животных, которые занимаются самолечением, в том числе и людей", — говорит Хантер. Он более десяти лет занимается изучением этих бабочек.Отмечается, что в последние годы численность бабочек-монархов быстро сокращается. Большинство обсуждений о бедственном положении насекомых сосредоточено на потере среды обитания. К сожалению, результаты показывают, это не единственная проблема: скорее всего, заражённые паразитами бабочки-монархи будут всё больше слабеть, если атмосферные концентрации CO2 продолжат увеличиваться, отмечают авторы работы.Результаты исследования представлены в научном издании Ecology Letters.Добавим, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что генетика бабочек-монархов помогла объяснить их необычную миграцию. УТакже учёные выяснили, что во время миграции бабочки-монархи ориентируются по магнитным полям.