У дочери Ирины Хакамады Марии синдром Дауна, однако это не мешает ей вести максимально полноценный образ жизни. Так, со своим возлюбленным Владом Ситдиковым она отправилась отдыхать в Испанию, и многие фанаты предположили, что пара оформила отношения.

У дочери Ирины Хакамады Марии синдром Дауна, однако это не мешает ей вести максимально полноценный образ жизни. Так, со своим возлюбленным Владом Ситдиковым она отправилась отдыхать в Испанию, и многие фанаты предположили, что пара оформила отношения.Фотографиями с райского отдыха поделился актер, блогер и спортсмен Влад Ситдиков. Он опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram несколько снимков, на которых запечатлен с любимой женщиной. "Вот мы и на море! " – день назад написал Ситдиков под фото, где нежно обнимает избранницу на фоне местной растительности.Судя по лицам, влюбленные довольны отпуском. "День второй! Погода прекрасна, море теплое, любимая рядом!" – сообщил счастливый Влад. Подписчики умилились. "Дай Бог Вам всего самого лучшего! ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Машуня хороша", "Вы очень позитивные ..Смотришь на Вас и душа радуется.Всего Вам самого хорошего.😍", "Отличная пара👍ребята счастья вам огромного!!!❤💑" – рассыпались в комплиментах фанаты.Некоторые подписчики предположили, что Мария и Влад отправились в свадебное путешествие. "Поженились?", "Очень похоже на свадебное путешествие", "можно вас поздравить? вы поженились???" – завалили вопросами влюбленных поклонники.Ранее в СМИ появилась информация о скорой свадьбе Влада Ситдикова и Марии Сиротинской. Ирина Хакамада прокомментировала радостную новость. "Маша уже выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники, поэтому в них нет зла, – отметила Хакамада в недавнем интервью.Напомним, Мария родилась в союзе Ирины Хакамады с финансовым консультантом Владимиром Сиротинским. Он стал ее четвертым супругом. Впрочем, Хакамада предпочитает называть своего избранника не мужем, а партнером.