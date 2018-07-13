Российский миллиардер Роман Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов стерлингов, пишет The Times.

Пентхаус расположен в небоскребе недалеко от домашнего стадиона футбольного клуба "Челси", принадлежащего бизнесмену. У Абрамовича – самая большая квартира в доме, ее площадь составляет 6 тысяч квадратных метров.Фото: ї propertypassbook.comНедвижимость бизнесмен купил еще до появления у него визовых проблем, однако команда архитекторов и дизайнеров продолжает работать в пентхаусе.Виза инвестора, по которой Абрамович приезжал в Великобританию, истекла в апреле 2018 года, и выдача новой затянулась. Позже стало известно, что бизнесмен получил гражданство Израиля – по этому паспорту он может жить в Великобритании не более 90 дней из 180. Заявку на получение британской визы миллиардер отозвал.