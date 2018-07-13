Не забив первый пенальти в серии, игрок негативно повлиял на настрой футболистов. О реакции нападающего рассказал его партнер по команде.
Не забив первый пенальти в серии, игрок негативно повлиял на настрой футболистов. О реакции нападающего рассказал его партнер по команде.
Федор Смолов
попросил прощения у партнеров по сборной России за незабитый пенальти в матче с
Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2018, сообщает "Спорт-Экспресс". По словам
защитника сборной Юрия Жиркова, первый удар в серии пенальти имеет важное психологическое
значение.
"В
раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал
еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не
попала в полуфинал", – рассказал футболист. Жирков отметил, что Смолова
поддержали все, ведь "такое с каждым может случиться". "Проигрывает не один
игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами
первым пойти к точке", – подчеркнул защитник. По его словам, первый пенальти сильно
влияет на настроение остальных бьющих.
Отметим, что
ранее нападающий на встрече с болельщиками на следующий день после проигранного
матча поблагодарил всех и заявил, что заслуживает критики. "Вчера и сегодня вам
есть, что сказать в мой адрес. На вашем месте я бы испытывал то же самое.
Спасибо, что вы меня поддерживали", – сказал он.
Сборная
России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов
не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Хорваты прошли дальше, где
в полуфинале обыграли англичан со счетом 2:1. В финальном матче они встретятся
с Францией. Матч пройдет на стадионе "Лужники" в Москве 15 июля. Начало встречи
в 18:00.