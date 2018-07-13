Не забив первый пенальти в серии, игрок негативно повлиял на настрой футболистов. О реакции нападающего рассказал его партнер по команде.

Не забив первый пенальти в серии, игрок негативно повлиял на настрой футболистов. О реакции нападающего рассказал его партнер по команде.Федор Смоловпопросил прощения у партнеров по сборной России за незабитый пенальти в матче сХорватией в четвертьфинале ЧМ-2018, сообщает "Спорт-Экспресс". По словамзащитника сборной Юрия Жиркова, первый удар в серии пенальти имеет важное психологическоезначение."Враздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказалеще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него непопала в полуфинал", – рассказал футболист. Жирков отметил, что Смоловаподдержали все, ведь "такое с каждым может случиться". "Проигрывает не одинигрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватамипервым пойти к точке", – подчеркнул защитник. По его словам, первый пенальти сильновлияет на настроение остальных бьющих.Отметим, чторанее нападающий на встрече с болельщиками на следующий день после проигранногоматча поблагодарил всех и заявил, что заслуживает критики. "Вчера и сегодня ваместь, что сказать в мой адрес. На вашем месте я бы испытывал то же самое.Спасибо, что вы меня поддерживали", – сказал он.СборнаяРоссии уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смоловне реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Хорваты прошли дальше, гдев полуфинале обыграли англичан со счетом 2:1. В финальном матче они встретятсяс Францией. Матч пройдет на стадионе "Лужники" в Москве 15 июля. Начало встречив 18:00.