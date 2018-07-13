Провокационный наряд Мелании Трамп в очередной раз стал поводом для скандала. Пользователи Сети заподозрили, что первая леди США скрывает свое интересное положение.

Провокационный наряд Мелании Трамп в очередной раз стал поводом для скандала. Пользователи Сети заподозрили, что первая леди США скрывает свое интересное положение.Слухи о беременности Меланьи появились после того, как первая леди США вместе с супругом прибыла в Великобританию, где у политика было запланировано несколько важных встреч. Для выхода в свет дива выбрала платье бледно-желтого оттенка, который является одним из любимых тонов королевы Елизаветы II.Легкий и воздушный наряд добавил фигуре Мелании лишних килограммов, придавая ее образу массивности. Пользователи Сети сочли это достаточным основанием полагать, что президентская супруга старается скрыть интересное положение, передает Teleprogramma.pro."Как будто беременная!", "Сначала подумала, что Мелания ждет ребенка!!", "Талия слишком раздалась или это фасон платья такой?", – написали поклонники модели. Стоит отметить, что многие обитатели Всемирной паутины оценили оригинальность наряда избранницы Трампа, похвалив диву за необычный вкус.Ранее Меланию Трамп раскритиковали за провокационную фразу на одной из ее вещей. Первая леди США во время встречи с детьми мигрантов была одета в куртку с надписью "Мне реально наплевать".Напомним, что на протяжении долгого времени ходили слухи о том, что семья Трампов переживает не лучшие времена из-за серьезных разногласий в отношениях. Однако в последнее время президент и первая леди показывают свои чувства на публике.