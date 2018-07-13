Рейс авиакомпании Победа из Махачкалы в Санкт-Петербург вынужденно посадили в московском аэропорту Внуково из-за закурившего на борту пассажира.

Рейс авиакомпании "Победа" из Махачкалы в Санкт-Петербург вынужденно посадили в московском аэропорту "Внуково" из-за закурившего на борту пассажира.Об этом ТАСС рассказали в авиакомпании.Рейс должен был прилететь в северную столицу в 14:30 мск, но из-за задержки самолет приземлился в "Пулково" в 15:39 мск.В "Победе" также сообщили, что угрозы безопасности пассажиров при попадании молнии в самолет авиакомпании, который летел 12 июля из Берлина в Москву, не было. Отмечается, что разряд повредил лишь лакокрасочное покрытие, которое было оперативно восстановлено и борт допущен к полетам без ограничений."Победа" является первым российским лоукостером, который с 2014 года осуществляет авиаперевозки пассажиров по ряду российских и зарубежных направлений, в том числе в Испанию, Италию, Германию и на Кипр.