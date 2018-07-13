Об этом сообщили в Упрдор «Москва-Нижний Новгород»

Об этом сообщили в Упрдор «Москва-Нижний Новгород»Ремонт на Пекинке во Владимире начнется уже на следующей неделе после закрытия Чемпионата мира по футболу.Как сообщают в пресс-службе Упрдора «Москва-Нижний Новгород», работы будут идти на 11 километра поэтапно. Это позволит уменьшить количество заторов в городе. Подрядчик перекроет лишь два участка трассы.Так, левостороннее движение от поворота на Содышку до моста через реку Рпень перекроют до сентября. Проезжая часть станет на этот период двухполосной. Максимальная скорость на ней - 40 километров в час.На втором участке - от моста через Рпень до улицы Безыменского подрядчик будет вводить краткосрочные ограничения.