В Юго-Западном административном округе Москвы, в районе Южное Бутово, начинается переселение по программе реновации. Для жителей ветхих домов подготовлены новые квартиры комфорткласса с улучшенной планировкой.

В Юго-Западном административном округе Москвы, в районеЮжное Бутово, начинается переселение по программе реновации. Для жителей ветхихдомов подготовлены новые квартиры комфорткласса с улучшенной планировкой.Дома для переселенцев располагаются по адресам улицаИзюмская дом 55, корпус 1 и дом 49, корпус 2. В них переедут жители 96 квартир, которые находятся в ветхих трехэтажных зданиях. По словам главы департаментаградостроительной политики Москвы Сергея Левкина, выдача смотровых ордеровначнется уже завтра, 14 июля.Новые дома построены по всем современным технологиям. Так, дом55, корпус 1 состоит из трех секций переменной этажности со встроенныминежилыми помещениями без конкретного назначения и с возможностью размещенияофисных помещений. Люди получат равнозначные квартиры, общая площадь которыхпревышает метраж их квартир в хрущевках.Фасад состоит из трехслойной стеновой панели заводскогоизготовления с облицовкой под "кирпич". Строители тщательно подошли ксоблюдению всех требований по энергоэффективности здания: установленыэлектрощиты с группами автоматов на розеточную сеть, счетчики воды и тепла.Квартиры, в которые переедут переселенцы, отделаны всоответствии со стандартом комфорткласс, они полностью готовы для проживания.Единственное, что нужно сделать переселенцам – поставить мебель. Входные дверив квартирах металлические, утепленные, с повышенной звукоизоляцией. На полу лежит ламинат и кафель, а стены обклеены флизелиновыми обоями,которые можно легко покрасить на свой вкус.Просторные и светлые кухни оборудованы электроплитой ираковиной. Все необходимое установлено и в ванных комнатах и санузлах -раковина, смеситель, душ, ванна, полотенцесушитель, унитаз. Есть место и длястиральной машины.Кроме того, все квартиры в новом здании оборудованыпросторными лоджиями, которые переселенцы могут использовать по своемуусмотрению. К примеру, организовать там зону отдыха. Окна в жилых помещенияхвыполнены из ПВХ-профиля с двухкамерным стеклопакетом. Все квартиры оборудованыпросторными лоджиями.При этом новое жилье полностью приспособлено для людей сограниченными возможностями: родителей с маленькими детьми, пенсионеров. Такжевыполнено благоустройство прилегающей территории и входных групп. У входовстоят лавочки и урны, а прямо напротив дома расположены детская и тренажернаяплощадки.Как отметил замруководителя департамента градостроительнойполитики Андрей Валуй, в настоящий момент в рамках реновации идет заселение ужедевяти домов, не считая двух в Южном Бутово. Всего в Юго-Западномадминистративном округе в программу включены 520 домов, подобраны 34 стартовыхплощадки. Что касается района Южное Бутово, то в нем в программе реновации 26домов, а также три стартовых площадки под строительство жилья для нуждпереселенцев.По словам заместителя руководителя департаментастроительства Москвы Александра Ломакина, до конца этого года планируетсяввести в строй еще 18 домов для нужд реновации. "Там, где переселение уженачалось, никаких проблем нет, – сказал он. Ранее переезжать в новое жильеначали жители Восточного, Северо-Восточного и Западного округов.Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейшийградостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектовтакого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом РоссииВладимиром Путиным в июле 2017 года. 1 августа программу утвердил мэр МосквыСергей Собянин. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не болеедевяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. В настоящеевремя в списке реновации – 5 171 дом.По словам Сергея Собянина, программа реновациипредусматривает огромные масштабы строительства, сопоставимые по объему с двумятакими городами, как Казань. Как отметил глава стройкомплекса столицы МаратХуснуллин, всего в рамках реновации в Москве будет построено не менее 30миллионов квадратных метров современного жилья.