Режиссер-постановщик мероприятия Феликс Михайлов раскрыл подробности программы завершения чемпионата мира по футболу. Он заявил, что торжество будет посвящено болельщикам мундиаля.

Режиссер-постановщик мероприятия ФеликсМихайлов раскрылподробности программы завершения чемпионата мира по футболу. Он заявил, что торжествобудет посвящено болельщикам мундиаля.Церемониязакрытия турнира пройдет 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве передфинальным матчем сборных Франции и Хорватии. Начало поединка команд-финалисток –18:00 мск."Мы хотим устроить большойпраздник не только футбола, но и тех людей, которые на протяжении месяцасоздавали потрясающую атмосферу", – цитирует Михайлова ТАСС. Он добавил, чтовсе происходящее на стадионе будет подчинено радости и празднику. "Это будетблагодарность людям на трибунах", – отметил режиссер.Рассказал он и одеталях праздничной программы. По словам Феликса Михайлова, будутпродемонстрированы фотографии болельщиков, которые посещали матчи Чм-2018.Официальный гимн мирового первенства по футболу 2018 годаспоют американские певцы Уилл Смит и Ники Джем, а также албанская исполнительница ЭраИстрефи. На мероприятии, судя по всему, будет жарко. "Каждого из артистов мы подадим интересно, по-разному,добавляя огня в общую атмосферу", – подчеркнул он.Ранее президентМеждународной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил, что Чемпионатмира по футболу в России стал лучшим в истории. Он считает, что ЧМ-2018благотворно скажется на развитии футбола в нашей стране.Напомним, ЧМ-2018стартовал в России 14 июня. Матчи проходили в 11 городах. Финале мундиаля состоится 15 июля.