Режиссер-постановщик мероприятия Феликс
Михайлов раскрыл
подробности программы завершения чемпионата мира по футболу. Он заявил, что торжество
будет посвящено болельщикам мундиаля.
Режиссер-постановщик мероприятия Феликс
Михайлов раскрыл
подробности программы завершения чемпионата мира по футболу. Он заявил, что торжество
будет посвящено болельщикам мундиаля.
Церемония
закрытия турнира пройдет 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве перед
финальным матчем сборных Франции и Хорватии. Начало поединка команд-финалисток –
18:00 мск.
"Мы хотим устроить большой
праздник не только футбола, но и тех людей, которые на протяжении месяца
создавали потрясающую атмосферу", – цитирует Михайлова ТАСС. Он добавил, что
все происходящее на стадионе будет подчинено радости и празднику. "Это будет
благодарность людям на трибунах", – отметил режиссер.
Рассказал он и о
деталях праздничной программы. По словам Феликса Михайлова, будут
продемонстрированы фотографии болельщиков, которые посещали матчи Чм-2018.
Официальный гимн мирового первенства по футболу 2018 года
споют американские певцы Уилл Смит и Ники Джем, а также албанская исполнительница Эра
Истрефи. На мероприятии, судя по всему, будет жарко. "Каждого из артистов мы подадим интересно, по-разному,
добавляя огня в общую атмосферу", – подчеркнул он.
Ранее президент
Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил, что Чемпионат
мира по футболу в России стал лучшим в истории. Он считает, что ЧМ-2018
благотворно скажется на развитии футбола в нашей стране.
Напомним, ЧМ-2018
стартовал в России 14 июня. Матчи проходили в 11 городах. Финале мундиаля состоится 15 июля.