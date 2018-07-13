Владимирский территориальный офис Росбанка оказал благотворительную помощь Детской городской поликлинике №1, профинансировав приобретение современных холодильников для хранения ..

Владимирский территориальный офис Росбанка оказал благотворительную помощь Детской городской поликлинике №1, профинансировав приобретение современных холодильников для хранения вакцин.«Поликлиника работает с очень высокой интенсивностью, ежегодно обслуживая более 30 тысяч маленьких пациентов. Мы нуждаемся в постоянном обновлении парка медицинского оборудования. Камеры для хранения вакцин, приобретенные с помощью Росбанка, уже используются в консультативно-диагностическом отделении больницы», — подчеркнулаглавный врач Детской городской поликлиники №1 Татьяна Максимова.«Мы рады поддержать Детскую городскую поликлинику, специалисты которой ежедневно помогают большому количеству детей самого разного возраста. Ежегодно мы поддерживаем различные региональные медицинские учреждения, оказывая помощь в приобретении оборудования и финансируя программы по повышению квалификации медперсонала», — отметил директор территориального офиса Росбанка во Владимире Андрей Белов.ГБУЗВО ДГП №1 является одним из крупнейших детских многопрофильных медицинских учреждений во Владимире. На базе поликлиники оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь по направлениям: детская кардиология, неврология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, пульмонология, травматология и ортопедия.